Об этом сообщил ректор университета Ришард Козиолек. Профессор отметил, что это решение призвано остановить распространение коронавируса.

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Новые особенности обучения в Силезском университете

Ректор учебного заведения объяснил, что заниматься в стенах университета смогут все студенты, независимо от того вакцинированы они или нет. Каждый студент в этом плане имеет свободу выбора и самостоятельно несет ответственность за рациональную заботу о себе и других, высказался профессор. Но есть одно исключение, добавил он, что касается проживания в общежитиях: университет будет обеспечивать жильем лишь тех, кто прошел полную вакцинацию и может подтвердить это соответствующим COVID-сертификатом.

Рышард Козиолек призвал всех, кто еще не получил вакцину, сделать это в ближайшее время, чтобы позаботиться о себе, своей семье и коллегах из университета.

Мы ставим это условие перед предупреждением о новой волне эпидемий, а также с убеждением, что пребывание в непосредственной близости в комнатах и коридорах студенческих общежитий подвергает вас особому риску заражения,

– отметил ректор.

Также он объявил, что в кампусах Силезского университета будут организованы пункты вакцинации. Они будут работать в интенсивном режиме.

Что касается учебного процесса, то ректор считает, что эпидемиологическая ситуация позволяет вернуться к дневному обучению вместо дистанционного. Студенты смогут посещать университет в обычном режиме с 1 октября.

Напоминаем, что в Польше полную вакцинацию прошли уже 44,5% населения.

Всего было введено 33,6 миллиона доз вакцин.

В стране используют препараты таких производителей: Pfizer, Moderna, AstraZeneca.

Украинцы, которые имеют Карту поляка , могут получить вакцину в Польше без дополнительных требований.