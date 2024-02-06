У Грузії стартують безплатні мовні курси для українців: як долучитися

Посольство України в Грузії повідомило приємну новину: у країні стартують курси грузинської мови для українських біженців. Долучитися до навчання можна абсолютно безплатно.

У посольстві наголосили, що вивчати мову можна онлайн. Жодних грошей платити не доведеться.

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Як долучитися до курсу

Щоб потрапити на курс та вивчати грузинську мову, потрібно заповнити анкету. Обов'язково – відповісти на всі запитання. У посольстві наголошують, що після заповнення анкети потрібно не забути натиснути Submit, інакше відповіді – втратяться.

Дедлайн подання заявки – 14 лютого. Заповнити анкету можна тут. Українців закликають скористатися можливістю.

Литва готова піти на мовну поступку заради українців

Міністерство освіти, науки та спорту Литви пропонує дати українським біженцям відстрочку з вивченням мови ще на рік. Мовиться про зміну дедлайну у два роки й встановлення у постанові уряду, що "для іноземців, яким надано тимчасовий захист у Литовській Республіці, категорія володіння державною мовою не застосовується при прийнятті на роботу протягом трьох років з моменту надання тимчасового захисту в Литві".

У країні вважають, що це буде справедливим, адже люди, які змушені були залишити свої оселі й рятуватися від війни, пережили стрес. Окрім того, Литва визнає, що наразі не може забезпечити усіх охочих можливістю відвідувати мовні курси.