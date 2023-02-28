Грузія продовжила безвіз для українців: на який термін біженці можуть залишатися в країні

Громадяни України, які перебувають в Грузії або лише планують поїздку, можуть залишатися на території країни до двох років. Поправки набули чинності одразу після публікації.

Грузія спростила умови безвізу для українців

Так, тепер українці мають змогу в'їжджати до Грузії без візи на повних 2 роки. Раніше громадянам України, як і жителям інших країн, які прибували до Грузії на підставі безвізового режиму, можна було перебувати в країні до одного року, після чого потрібно було виїхати, а потім в'їхати заново.

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Уряд скоригував норму, яка дозволяла громадянам України в'їжджати до Грузії без візи та перебувати в країні протягом повного дворічного терміну,

– йдеться у повідомленні.

При цьому спрощення безвізових умов стосується лише українці. Щодо жителів інших 94 країн порядок залишився незмінним.

За даними ООН, з початку повномасштабної російсько-української війни Грузія прийняла не менш як 25 тисяч громадян України.