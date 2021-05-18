Ослабление ограничений стало возможным благодаря спаду количества заболеваний в стране. При этом большинство карантинных правил остаются в силе, а нарушителей будут наказывать штрафами.

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Какие послабления карантина вступили в действие

Ограничения на передвижение в Грузии отныне будет действовать с 23:00 до 05:00 утра, а не с 21:00, как было раньше. Об этом сообщил глава оперативного штаба при Координационном совете Георгий Гибрадзе . По его словам, решение о сокращении комендантского часа на 2 часа было принято на основе изучения эпидемиологических тенденций.

Кроме того, стало известно, что рестораны и кафе на выходных смогут принимать посетителей на открытых пространствах . Ранее объекты питания могли обслуживать клиентов на террасах только в рабочие дни.

Комендантский час и обязательное ношение масок на улицах действуют в крупных городах Грузии, в частности Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Гори, Зугдиди, Телави и Поти. Для нарушителей, которые передвигаются по улицам и площадям в неположенное время, предусмотрено штраф в размере двух тысяч лари (около 580 долларов или более 16 тысяч гривен).

В день принятия решения об ослаблении карантина в Грузии было зафиксировано 504 случая заражения COVID-19. Среднее число заболеваний последние 7 дней – 1202.