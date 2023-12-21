Такі показники є значно меншими за норму. Про це повідомляє Інститут метеорології та водного господарства Польщі, який проаналізував кількість сонячного годинника.

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У Варшаві у грудні сонце світило лише 6 годин

За даними Інституту, норма кількості сонця до 20 грудня у Варшаві становить 24 години. Це на 18 годин більше, ніж поточне значення. Найближчими днями, згідно з прогнозами синоптиків, ситуація сильно не зміниться, оскільки дні зараз короткі, а 21 день грудня триватиме лише 7 годин і 42 хвилини.

Метеорологи пояснюють таку аномалію значною хмарністю, що була характерна для Варшави й для всієї решти центральної та північної Польщі. Втім, середній показник сонячного часу у Варшаві завжди був близько 24 годин. Дані цього року нижчі втричі.

Водночас синоптики наголошують, що, попри сірий і похмурий листопад, польська столиця на тлі решти міст – дуже сонячне місто, про що свідчать виміри, які проводяться з 1991-го. Протягом року сонце світить у Варшаві майже 2 000 годин.

Як щодо інших міст?

Варшава, до слова, опинилася не в найгіршій ситуації. Найгірші показники у Свиноустя, де сонце світило лише 1,5 години на місяць.

Яка погода була у грудні в містах Польщі / Фото Olyarummo

Натомість найсонячнішим містом Польщі в грудні 2023 року є Єленя-Гура – сонце світило тут майже 45 годин за цей місяць.

Погода на Різдво в Україні

Погода на Різдво в Україні буде капризною. Згідно з даними синоптиків, очікувати на пишний сніг, який у нас асоціюється з різдвяними святами, не варто. Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха зазначила, що 25 грудня з півночі заходу може надходити стрімкий атмосферний фронт.

Багато опадів не принесе, але буде доволі вітряно. Опади, якщо і будуть, то змішаної фази. Переважно дощ, подекуди з мокрим снігом. Переважно плюсова температура буде в більшості регіонів країни,

– зауважила синоптикиня.

Якщо говорити про сніговий покрив, то 24 та 25 грудня варто очікувати його здебільшого на північних кордонах нашої держави.Також він залишатиметься у незначній кількості на Сумщині та Харківщині. Водночас не буде дуже стійким. Зимову погоду варто очікувати у Карпатах, де йтиме мокрий сніг.