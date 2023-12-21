Такие показатели значительно меньше нормы. Об этом сообщает Институт метеорологии и водного хозяйства Польши, проанализировавший количество солнечных часов.

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В Варшаве в декабре солнце светило всего 6 часов

По данным Института, норма количества солнца до 20 декабря в Варшаве составляет 24 часа. Это на 18 часов больше текущего значения. В ближайшие дни, согласно прогнозам синоптиков, ситуация сильно не изменится, поскольку дни сейчас короткие, а 21 день декабря будет длиться всего 7 часов и 42 минуты.

Метеорологи объясняют такую аномалию значительной облачностью, характерной для Варшавы и для всей остальной центральной и северной Польши. Впрочем, средний показатель солнечного времени в Варшаве всегда был около 24 часов. Данные в этом году ниже в три раза.

В то же время синоптики отмечают, что, несмотря на серый и пасмурный ноябрь, польская столица на фоне остальных городов – очень солнечный город, о чем свидетельствуют измерения, проводимые с 1991-го. В течение года солнце светит в Варшаве около 2 000 часов.

Как насчет других городов?

Варшава, к слову, оказалась не в самой плохой ситуации. Худшие показатели у Свиноустя, где солнце светило всего 1,5 часа в месяц.

Какая погода была в декабре в городах Польши / Фото Olyarummo

Вместо этого самым солнечным городом Польши в декабре 2023 года является Еленя-Гура – солнце светило здесь почти 45 часов за этот месяц.

Погода на Рождество в Украине

Погода на Рождество в Украине будет капризной. Согласно данным синоптиков, ожидать пышного снега, который у нас ассоциируется с рождественскими праздниками, не стоит. Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха отметила, что 25 декабря с севера запада может поступать стремительный атмосферный фронт.

Много осадков не принесет, но будет достаточно ветрено. Осадки, если и будут, то смешанной фазы. Преимущественно дождь, местами с мокрым снегом. Преимущественно плюсовая температура будет в большинстве регионов страны,

– заметила синоптикиня.

Если говорить о снежном покрове, то 24 и 25 декабря следует ожидать его в основном на северных границах нашего государства. Также он будет оставаться в незначительном количестве в Сумской и Харьковской областях. В то же время, не будет очень устойчивым. Зимнюю погоду следует ожидать в Карпатах, где пройдет мокрый снег.