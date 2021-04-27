Несмотря на прогнозы Всемирного банка, которые предусматривали резкий спад в денежных переводах за последние полгода, трудовые мигранты все равно присылали большую сумму средств в родные страны. В частности, на платформе международных переводов TransferGo в 2020 году количество клиентов выросло до более 2,5 миллиона.

Всего здесь было совершено более 10 миллионов транзакций на общую сумму более 3 миллиардов фунтов стерлингов. Глобальный спрос на онлайн-переводы был настолько большим, что компания TransferGo открыла 95 новых рынков, в частности благодаря партнерству с Visa и Mastercard. На карте международных денежных переводов появились такие направления, как Нигерия, Молдова, Грузия, Гана, Вьетнам и Саудовская Аравия.

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Сколько денег из-за границы присылали в Украину

Украинские мигранты, которые присылали средства родным и близким в Украину, являются значительной долей пользователей сервиса TransferGo. В первом квартале 2021 наши земляки совершили более 450 тысяч переводов на общую сумму более 75 миллионов фунтов стерлингов, и это в полтора раза больше, чем в прошлом году, в первом квартале 2020.

Маркетинг-менеджер компании TransferGo Юрий Синенький отмечает, что пандемия значительно ограничила доступ к офлайн-услугам, и именно поэтому очень многие люди перешли в онлайн.

Это касается как онлайн-покупок, так и денежных переводов. Все больше клиентов открывают для себя возможности TransferGo для переводов денег в Украину и другие страны мира. Пользователи нашей платформы рассказывают, что оценили удобство переводов прямо с мобильного приложения, когда не нужно выходить из дома и контактировать с наличными, стоя в очередях,

– добавляет Юрий Синенький.

Больше всего средств в Украине с помощью онлайн-сервиса TransferGo в первом квартале 2021 традиционно посылали с:

Польши. Литвы. Германии.

Генеральный директор и соучредитель сервиса TransferGo рассказывает, что такие достижения – это прямая заслуга сотрудников компании, ведь они направили все свои усилия на то, чтобы удовлетворить потребности пользователей платформы.

Для нас всегда было приоритетом предоставление клиенту возможности осуществления денежных переводов быстро, легко и с минимальными комиссиями, вопреки сложностям прошлого года. Благодаря инновационным технологиям и большему охвату территорий, нам удалось достичь главного, а именно непрерывной связи мигрантов со своими родными,

– рассказывает Даумантас Двилинскас.

Даумантас Двилинскас об успехах компании TransferGo / Фото TransferGo

Что известно о компании TransferGo

Сервис TransferGo был основана в 2012 году, и уже тогда компания зарекомендовала себя как одну из самых надежных платформ для денежных переводов в мире. Сервис предлагает три варианта доставки средств из стран Европы. Самый быстрый вариант – за 30 минут, а также бесплатная возможность перевода с доставкой денег к получателю на следующий день.

Взяв целью постоянно улучшать качество обслуживания клиентов, TransferGo стал брендом, которому доверяют миллионы пользователей по всему миру. Основная цель компании – сделать международные финансовые услуги простыми и безбарьерными.

Генеральный директор Даумантас Двилинскас вошел в рейтинг Forbes 30 в 2017 году. Саму же компанию в 2018 году номинировали на премию TechCrunch Europas Awards в номинации "Самый динамичный стартап года", а в 2019 TransferGo вошел в 5 самых популярных стартапов Великобритании по версии TNW.

Наработав огромную базу клиентов по всему миру, о качестве сервиса TransferGo говорит его репутация. На платформе Trustpilot компания получила рейтинг 4,8 на основании более 20 тысяч отзывов пользователей.

Высокий рейтинг сервиса TransferGo / Скриншот с платформы Trustpilot

Такой результат удалось получить благодаря надежности, скорости и легкости использования сервиса, которые обеспечены удачными инновационными технологическими решениями учредителей платформы.