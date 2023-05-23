Ще одна фінансова допомога для українців у Польщі: скільки можна отримати

23 травня 2023, 14:05
Читать новость на русском

Джерело:

Ukrainian In Poland

У двох польських містах українці можуть отримати додаткову матеріальну допомогу за програмою TERA. Для цього потрібно належати до однієї з вразливих категорій.

Неурядова організація Польська гуманітарна акція (Polska Akcja Humanitarna) в рамках програми TERA організувала ще одну грошову допомогу для українців. Хто може претендувати на виплату і де її можна оформити – дізнаєтесь далі.

До теми: Українцям у Польщі масово анулюють статус UKR: що сталося

Хто може подати заявку на допомогу TERA

Нові виплати для українців у Польщі доступні для тих, хто прибув до країни з 9 лютого 2022 року і не отримував фінансову допомогу від інших організацій.

Щоб стати учасником програми TERA від Polska Akcja Humanitarna потрібно відповідати одному з принципових критеріїв:

  • Ви самотня жінка;
  • Ви або члени вашої родини мають інвалідність;
  • Ви людина пенсійного віку (60+);
  • Ви не можете працювати за станом здоров'я;
  • Ви утримуєте сім'ю з дітьми;
  • Ви вагітна або годуєте грудну дитину;
  • Ви або члени вашої родини страждають на хронічні захворювання;
  • Ви студент;
  • Ви неповнолітня особа без супроводу.

Який розмір допомоги

  • 710 злотих (понад 6 000 гривень) на главу родини;
  • 610 злотих (приблизно 5 400 гривень) на кожного члена родини.

Українці зможуть отримувати такі виплати впродовж трьох місяців.

Де оформити виплату

Допомогу можна отримати у:

Старгарді (Громадська кімната Об'єднання українців у Польщі, Marii Konopnickiej 16)

Ольштині (Ольштинський центр неурядових організацій, Tarasa Szewczenki 1)

Реєстрація на участь в програмі відбувається за попереднім записом. Для цього потрібно зв'язатися з офісом за номером: +48 800 112 233. Лінія працює з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 16:00.

Якщо у вас виникнуть будь-які запитання, ви можете звернутися безпосередньо до організації Polska Akcja Humanitarna. Для цього потрібно:

Зателефонувати на номер: 800 105 555

Написати на електронну пошту pl@pah.org.pl

Автор: Яна Лепка