Ще одна фінансова допомога для українців у Польщі: скільки можна отримати
Джерело:Ukrainian In Poland
У двох польських містах українці можуть отримати додаткову матеріальну допомогу за програмою TERA. Для цього потрібно належати до однієї з вразливих категорій.
Неурядова організація Польська гуманітарна акція (Polska Akcja Humanitarna) в рамках програми TERA організувала ще одну грошову допомогу для українців. Хто може претендувати на виплату і де її можна оформити – дізнаєтесь далі.
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Хто може подати заявку на допомогу TERA
Нові виплати для українців у Польщі доступні для тих, хто прибув до країни з 9 лютого 2022 року і не отримував фінансову допомогу від інших організацій.
Щоб стати учасником програми TERA від Polska Akcja Humanitarna потрібно відповідати одному з принципових критеріїв:
- Ви самотня жінка;
- Ви або члени вашої родини мають інвалідність;
- Ви людина пенсійного віку (60+);
- Ви не можете працювати за станом здоров'я;
- Ви утримуєте сім'ю з дітьми;
- Ви вагітна або годуєте грудну дитину;
- Ви або члени вашої родини страждають на хронічні захворювання;
- Ви студент;
- Ви неповнолітня особа без супроводу.
Який розмір допомоги
- 710 злотих (понад 6 000 гривень) на главу родини;
- 610 злотих (приблизно 5 400 гривень) на кожного члена родини.
Українці зможуть отримувати такі виплати впродовж трьох місяців.
Де оформити виплату
Допомогу можна отримати у:
Старгарді (Громадська кімната Об'єднання українців у Польщі, Marii Konopnickiej 16)
Ольштині (Ольштинський центр неурядових організацій, Tarasa Szewczenki 1)
Реєстрація на участь в програмі відбувається за попереднім записом. Для цього потрібно зв'язатися з офісом за номером: +48 800 112 233. Лінія працює з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 16:00.
Якщо у вас виникнуть будь-які запитання, ви можете звернутися безпосередньо до організації Polska Akcja Humanitarna. Для цього потрібно:
Зателефонувати на номер: 800 105 555
Написати на електронну пошту pl@pah.org.pl