Неурядова організація Польська гуманітарна акція (Polska Akcja Humanitarna) в рамках програми TERA організувала ще одну грошову допомогу для українців. Хто може претендувати на виплату і де її можна оформити – дізнаєтесь далі.

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Хто може подати заявку на допомогу TERA

Нові виплати для українців у Польщі доступні для тих, хто прибув до країни з 9 лютого 2022 року і не отримував фінансову допомогу від інших організацій.

Щоб стати учасником програми TERA від Polska Akcja Humanitarna потрібно відповідати одному з принципових критеріїв:

Ви самотня жінка;

Ви або члени вашої родини мають інвалідність;

Ви людина пенсійного віку (60+);

Ви не можете працювати за станом здоров'я;

Ви утримуєте сім'ю з дітьми;

Ви вагітна або годуєте грудну дитину;

Ви або члени вашої родини страждають на хронічні захворювання;

Ви студент;

Ви неповнолітня особа без супроводу.

Важливо! Відповідність одному або кільком критеріям не гарантує 100% отримання допомоги. Її будуть розподіляти в першу чергу для тих, хто потребує підтримки найбільше. Це визначать після перегляду анкет.

Який розмір допомоги

710 злотих (понад 6 000 гривень) на главу родини;

(понад 6 000 гривень) на главу родини; 610 злотих (приблизно 5 400 гривень) на кожного члена родини.

Українці зможуть отримувати такі виплати впродовж трьох місяців.

Де оформити виплату

Допомогу можна отримати у:

Старгарді (Громадська кімната Об'єднання українців у Польщі, Marii Konopnickiej 16)

Ольштині (Ольштинський центр неурядових організацій, Tarasa Szewczenki 1)

Реєстрація на участь в програмі відбувається за попереднім записом. Для цього потрібно зв'язатися з офісом за номером: +48 800 112 233. Лінія працює з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 16:00.

Якщо у вас виникнуть будь-які запитання, ви можете звернутися безпосередньо до організації Polska Akcja Humanitarna. Для цього потрібно:

Зателефонувати на номер: 800 105 555

Написати на електронну пошту pl@pah.org.pl