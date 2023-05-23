Неправительственная организация Польская гуманитарная акция (Polska Akcja Humanitarna) в рамках программы TERA организовала еще одну помощь для украинцев. Кто может претендовать на выплату и где ее можно оформить – узнаете дальше.

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Кто может подать заявку на помощь TERA

Новые выплаты для украинцев в Польше доступны тем, кто прибыл в страну с 9 февраля 2022 года и не получал финансовой помощи от других организаций.

Чтобы стать участником программы TERA от Polska Akcja Humanitarna нужно отвечать одному из принципиальных критериев:

  • Вы одинокая женщина;
  • У вас или членов вашей семьи есть инвалидность;
  • Вы человек пенсионного возраста (60+);
  • Вы не можете работать по состоянию здоровья;
  • Вы обеспечиваете семью с детьми;
  • Вы беременны или кормите грудного ребенка;
  • Вы или члены вашей семьи страдают хроническими заболеваниями;
  • Вы студент;
  • Вы несовершеннолетнее лицо без сопровождения.

Какой размер помощи

  • 710 злотых (свыше 6 000 гривен) на главу семьи;
  • 610 злотых (примерно 5 400 гривен) на каждого члена семьи.

Украинцы смогут получать такие выплаты в течение трех месяцев.

Где оформить выплату

Помощь можно получить в:

Старгарде (Общественная комната Объединения украинцев в Польше, Marii Konopnickiej 16)

Ольштыне (Ольштинский центр неправительственных организаций, Tarasa Szewczenki 1)

Регистрация на участие в программе проводится по предварительной записи. Для этого нужно связаться с офисом по номеру: +48 800 112 233. Линия работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00.

Если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете обратиться непосредственно к организации Polska Akcja Humanitarna. Для этого нужно:

Позвонить по телефону: 800 105 555

Написать на электронную почту pl@pah.org.pl