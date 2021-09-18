Громадський транспорт у Варшаві буде курсувати частіше

Кількість людей, які користуються громадським транспортом у польській столиці, останнім часом почала зростати. Зараз це близько 70% від тієї кількості пасажирів, яка була до пандемії.

У ZTM нагадали про зміни, які були введені у першій половині вересня та ті, які запрацюють найближчим часом. Ці зміни продиктовані, серед іншого, поверненням студентів на стаціонарне навчання, що ще збільшить кількість пасажирів в громадському транспорті.

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Зміни, які вже почали діяти

Перші зміни руху громадського транспорту у Варшаві були введені 8 вересня. На лінії 304 в ранковий пік тепер курсує великий автобус.

Додаткові рейси були запущені й на лінії 523. З 13 вересня лінія повернулася до частоти рейсів, яка діяла раніше – кожні 4 хвилини.

Автобуси 201 додатково курсують за скороченим маршрутом Znana – Koło.

Також з середи, 15 вересня, в найпопулярніші години руху запускають додаткові рейси на лінії 31.

Зміни, які скоро наберуть чинності

Наступні важливі зміни введуть в понеділок 27 вересня. З цього дня всі трамвайні лінії повернуться до свого основного розкладу. Транспортні засоби будуть їздити кожні 4 або кожні 8 хвилин у найактуальніші години, а в менш затребуваний час – кожні 6 або 12 хвилин.

Схожі зміни стосуватимуться і метро. В години пік заходити у транспорт на лінії М1 люди зможуть кожні 2 хвилини та 20 секунд, а на лінії М2 – кожні 2 хвилини й 50 секунд.

Розклад автобусів зміниться з 2 жовтня. Так, у суботу і неділю пасажирів знову перевозитимуть автобуси 196.

Розклад, який діяв до канікул, повернеться на такі лінії:

104 (кожні 20 хвилин в години пік);

(кожні 20 хвилин в години пік); 105 (кожні 6 хвилин у будні в години пік);

(кожні 6 хвилин у будні в години пік); Е-1 (кожні 10 хвилин в години пік).

Почнуть курсувати частіше автобуси 114 і 122 – до 15 хвилин між годинами пік і у вихідні. Також з 7 до 20 у будні дні автобуси 114 будуть їздити за скороченим маршрутом: Metro Młociny – Młociny-UKSW.

У суботу і святкові дні автобуси 523 і 190 будуть відправлятися кожні 10 хвилин, а автобуси 193 – кожні 15.

ZTM також інформує, що на свій повний маршрут повернуться автобуси 401. У ранкові години вони будуть курсувати також за скороченим маршрутом PKP Ursus – Metro Służew.