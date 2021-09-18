В ZTM напомнили об изменениях, введенных в первой половине сентября и тех, которые заработают в ближайшее время. Эти изменения продиктованы, среди прочего, возвращением студентов на стационарное обучение, что еще больше увеличит количество пассажиров в общественном транспорте.

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Изменения, которые уже начали действовать

Первые изменения движения общественного транспорта в Варшаве были введены 8 сентября. На линии 304 в утренний пик теперь курсирует большой автобус.

Дополнительные рейсы были запущены и на линии 523 . С 13 сентября линия вернулась к частоте рейсов, которая действовала раньше – каждые 4 минуты.

Автобусы 201 дополнительно курсируют по сокращенному маршруту Znana – Koło.

Также со среды, 15 сентября, в самые популярные часы движения запускают дополнительные рейсы на линии 31 .

Изменения, которые скоро вступят в силу

Следующие важные изменения введут в понедельник 27 сентября. С этого дня все трамвайные линии вернутся к своему основному расписанию. Транспортные средства будут ездить каждые 4 или каждые 8 ​​минут в актуальные часы , а в менее востребованное время – каждые 6 или 12 минут.

Похожие изменения коснутся и метро. В часы пик заходить в транспорт на линии М1 люди смогут каждые 2 минуты и 20 секунд, а на линии М2 – каждые 2 минуты и 50 секунд.

Расписание автобусов изменится со 2 октября. Так, в субботу и воскресенье пассажиров снова будут перевозить автобусы 196 .

Расписание, которое действовало до каникул вернется на такие линии:

104 (каждые 20 минут в часы пик);

105 (каждые 6 минут в будни в часы пик);

Е-1 (каждые 10 минут в часы пик).

Начнут курсировать чаще автобусы 114 и 122 – до 15 минут между часами пик и в выходные. Также с 7 до 20 в будние дни автобусы 114 будут ездить по сокращенному маршруту: Metro Młociny – Młociny-UKSW.

В субботу и праздничные дни автобусы 523 и 190 будут отправляться каждые 10 минут, а автобусы 193 – каждые 15.