Деякі українці, які повернуться з-за кордону, можуть отримати 64 тисячі гривень: деталі

Українські біженці, які тимчасово виїхали за кордон, але планують повернутися, можуть отримати допомогу – до 64 тисяч гривень. Таку програму підтримки запустила українська громадська організація.

Громадська організація "‎Інша освіта" мотивує українців, які бажають повернутися додому і продовжити свою професійну діяльність. Деяким із них вони готові надати фінансову підтримку — 64 тисячі гривень. Які умови – читайте далі.

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Фінансова підтримка для активістів та митців

У рамках проєкту Vidnova Fellowship Ukraine допомогу отримають 50 людей, які готові продовжити свою справу в Україні. Програма створена для активістів, митців, підприємців та культурних діячів, які виїхали до інших держав після 24 лютого 2022 року. А тепер планують в найближчі 3 місяці повернутися в Україну та відновити свою професійну діяльність, але їм бракує коштів.

Пріоритет надаватимуть таким напрямкам роботи:

Культура та мистецтво;

Неформальна освіта;

Громадський активізм;

Екологія та охорона навколишнього середовища;

Незалежні медіа;

Подолання наслідків війни в суспільстві;

Соціальні інновації та соціальне підприємництво;

Захист прав людини.

50 українців, які отримають допомогу на відновлення своєї справи, в сумі матимуть 64 тисячі гривень. Протягом 3-х місяців отримуватимуть по 18 тисяч гривень плюс одноразову виплату у розмірі 10 тисяч гривень на оренду робочого місця або додаткове навчання.

Учасники мають заповнити аплікаційну форму до 29 вересня 2023 року.

У Польщі з'явилась нова стипендія для українців

Українські науковці можуть претендувати на стипендію за програмою "‎Місяць у Польщі". Вона дозволить вченим, які її отримають, проводити короткі наукові дослідження: інтерв'ю, опитування, соціальні експерименти.

В межах програми учасники отримають 6 500 злотих (57 900 гривень) грошової підтримки, а також новий досвід та цінні контакти з науковцями в Польщі. Більше – читайте в матеріалі.