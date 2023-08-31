Общественная организация "Інша освіта" мотивирует украинцев, желающих вернуться домой и продолжить свою профессиональную деятельность. Некоторым из них они готовы оказать финансовую поддержку – 64 тысячи гривен. Какие условия – читайте дальше.
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Финансовая поддержка для активистов
В рамках проекта Vidnova Fellowship Ukraine помощь получат 50 человек, готовых продолжить свое дело в Украине. Программа создана для активистов, художников, предпринимателей и культурных деятелей, уехавших в другие государства после 24 февраля 2022 года. Если они планируют в ближайшие 3 месяца вернуться в Украину и возобновить свою профессиональную деятельность, но им не хватает средств, можно поучаствовать в программе.
Приоритет будут предоставлять следующим направлениям работы:
- Культура и искусство;
- Неформальное образование;
- Общественный активизм;
- Экология и охрана окружающей среды;
- Независимые медиа;
- Преодоление последствий войны в обществе;
- Социальные инновации и социальное предпринимательство;
- Защита прав человека.
50 украинцев, которых выберут среди участников, в сумме получат по 64 тысячи гривен. В течение 3-х месяцев они будут получать по 18 тысяч гривен плюс одноразовую выплату в размере 10 тысяч гривен на аренду рабочего места или дополнительное обучение.
Участники должны заполнить аппликационную форму до 29 сентября 2023 года.
В Польше появилась новая стипендия для украинцев
Украинские ученые могут претендовать на стипендию по программе "Месяц в Польше". Она позволит ученым, которые ее получат, проводить короткие научные исследования: интервью, опросы, социальные эксперименты.
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