Этому предшествовали масштабные протесты местных жителей прошлым летом, которые жаловались, что прибрежный бизнес вытесняет их с греческих пляжей. Поэтому в этом году уже решили принять меры.

Читайте также Их поведение просто ужасает: популярная страна будет выгонять россиян

Греческие пляжи лишат шезлонгов

Новые изменения, которые должны состояться этой весной, потребуют, чтобы 70% греческих пляжей были свободны от шезлонгов, чтобы уменьшить переполненность и повысить комфорт посетителей. Также этот процент возрастет до 85% в природоохранных зонах, где будут созданы "неприкосновенные пляжи" в экологически чувствительных местах, где шезлонги будут строго запрещены полностью.

Между шезлонгами и береговой линией теперь должно будет соблюдаться минимальное расстояние в четыре метра, чтобы людям было легче добраться до воды,

– говорится в сообщении.

Недавно был принят новый закон, который требует, чтобы не менее 50% пляжей были доступны для общественности. Законодательство имеет целью обуздать растущую тенденцию к захвату пляжей барами и арендными лежаками с зонтиками, что стало серьезной проблемой в Греции. Эта практика значительно ограничила свободный доступ отдыхающих к пляжам в последние годы.

Изменятся правила и аренды пляжной территории

С целью повышения прозрачности и устранения кулуарных договоренностей, процесс получения представителями бизнеса прав на аренду пляжей отныне будет происходить через онлайн-аукционы. Новая процедура должна обеспечить справедливость и подотчетность в распределении прав на аренду пляжей.

Греческие пляжи лишат шезлонгов / Фото Unsplash

Тем, кто не будет придерживаться новых правил, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис пригрозил большими проблемами в виде штрафов и аннулирования прав на аренду.

Этим летом на наших пляжах многое изменится,

– заявил греческий премьер.

Рядом с пляжами будут установлены специальные машины, которые будут следить за соблюдением правил прибрежными предприятиями. Также для этих целей будут использовать дроны.

К слову, в Таиланде туристам может грозить до 10 лет тюремного заключения за, казалось бы, абсолютно невинное поведение – если их поймают со 120 игорными картами. Что об этом надо знать – далее в материале!