Грецькі Акрополь та Парфенон "відновили" онлайн: як це можливо

Афінський Акрополь та Парфенон – це, без сумніву, одні з великих пам'яток, яку хочуть відвідати всі туристи десь у житті. Але вони можуть побачити лише стародавні руїни.

Акрополь та Парфенон "відновили" онлайн

Так, у Греції вирішили надати відвідувачам певною мірою таку можливість. Зокрема, випустили спеціальний додаток.

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В застосунку "COSMOTE CHRONOS", розробленому у Греції, можна побачити Акрополь та Парфенон такими, якими вони були раніше. До слова, для цього навіть не потрібно вибиратися з дому.

"Відновили" будинки за допомогою технологій штучного інтелекту та віртуальної реальності.

Тепер дослідити Парфенон, святилище Артеміди та пам'ятники південного схилу Акрополя можна онлайн.

Програма працює на Android та iOS. Додаток доступний англійською та грецькою мовами, й працює безплатно.

Інтерфейс та можливості застосунку / Скриншот з App Store

Що треба знати про ці локації?

Афінський Акрополь і Парфенон є не просто головною пам'яткою, а й символом грецької столиці – перше, що варто подивитися в Афінах. На скелястому пагорбі, з якого відкриваються чудові краєвиди, колись розташовувалися величні храми та святилища, присвячені грецьким богам.

Акрополь височіє над Афінами на вершині дивовижної вапнякової скелі. Він став символом колишньої слави міста і втіленням античної культури, яка процвітала тут понад дві тисячі років тому. Потрібно сказати, що Акрополь – це цілий комплекс давньогрецьких будівель.

Парфенон – це храм богині Афіни Парфенос в Афінах. Найбільший пам'ятник давньогрецького мистецтва, побудований на Акрополі в 447 – 438 до нашої ери. Парфенон найбільше спорудження в Акрополі. Він стоїть не в центрі, а трохи збоку, тож можна відразу охопити поглядом передній і бічний фасади, зрозуміти красу храму в цілому.

Парфенон у Греції​ / Фото UnSplash

Стародавні будівлі неодноразово руйнувалися і відбудовувалися знову, багато унікальних статуй, скульптур, рельєфів, що становлять історичну та художню цінність, у різний час були вивезені з країни і сьогодні зберігаються в різних музеях світу.