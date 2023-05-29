Акрополь и Парфенон "восстановили" онлайн

Так, в Греции решили предоставить посетителям в определенной степени такую ​​возможность. В частности, выпустили специальное приложение.

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В приложении "COSMOTE CHRONOS", разработанном в Греции, можно увидеть Акрополь и Парфенон такими, какими они были раньше. К слову, для этого даже не нужно выбираться из дома.

"Восстановили" дома с помощью технологий искусственного интеллекта и виртуальной реальности.

Теперь исследовать Парфенон, святилище Артемиды и памятники южного склона Акрополя можно онлайн.

Приложение работает на Android и iOS. Приложение доступно на английском и греческом языках, и работает бесплатно.

Интерфейс и возможности приложения / Скриншот из App Store

Что нужно знать об этих локациях?

Афинский Акрополь и Парфенон не просто главная достопримечательность, но и символ греческой столицы – первое, что стоит посмотреть в Афинах. На скалистом холме, с которого открываются великолепные виды, когда-то размещались величественные храмы и святилища, посвященные греческим богам.

Акрополь возвышается над Афинами на вершине удивительной известняковой скалы. Он стал символом прежней славы города и воплощением античной культуры, процветавшей здесь более двух тысяч лет назад. Надо сказать, что Акрополь – это целый комплекс древнегреческих построек.

Парфенон – это храм богини Афины Парфенос в Афинах. Крупнейший памятник древнегреческого искусства, построенный на Акрополе в 447 – 438 до нашей эры. Парфенон самое большое сооружение в Акрополе. Он стоит не в центре, а немного сбоку, так что можно сразу охватить взглядом передний и боковой фасады, понять красоту храма в целом.

Парфенон в Греции / Фото UnSplash

Древние здания неоднократно разрушались и отстраивались снова, многие уникальные статуи, скульптуры, рельефы, составляющие историческую и художественную ценность, в разное время были вывезены из страны и сегодня хранятся в разных музеях мира.