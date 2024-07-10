Літній туристичний сезон у Європі опинився під загрозою: що цього разу

Останніми роками традиційний літній відпочинок у Європі опинився під загрозою через рекордно високі температури. Цього року палюча спека почала впливати на подорожі набагато раніше, ніж у попередні роки.

В Європі високі температури та нестача опадів призвели до посухи, пожеж, а тепер і до дефіциту води в популярних туристичних напрямках. Ця додаткова проблема загрожує зірвати плани мандрівників на відпустку.

Читайте також Вмерзлі тіла й тонни сміття: найвищий табір Евересту вже нагадує філіал пекла

Грецію, Італію та Іспанію накрила водна криза

Грецькі острови Наксос, Карпатос і Тасос стикаються з гострою нестачею води, оскільки їхні основні прісноводні резервуари пересохли. Щоб вирішити цю ситуацію, влада запроваджує обмеження на споживання води та вивчає методи опріснення морської води для питних і зрошувальних цілей.

У Греції тривалий період майже повної відсутності опадів вплинув на багато регіонів, особливо на островах країни, які готуються до сплеску літнього туризму. Підвищений попит на воду створює навантаження на і без того обмежені запаси води.

У всьому Середземномор'ї спостерігається гостра нестача опадів, і, особливо на Наксосі, наші поверхневі водойми порожні,

– констатував мер острова Дімітріс Ліанос.

Повідомляється, що Італія та Іспанія теж стикаються з нестачею води. В Агрідженто, місті на Сицилії, невеликі готелі та пансіонати відчувають нестачу води, що призводить до труднощів у наданні своїм гостям базових зручностей, навіть таких як зливні туалети.

У відповідь на сильну посуху в регіоні італійської Сицилії з лютого запроваджено обмеження на воду. Було оголошено надзвичайний стан, що змусило мешканців деяких районів скоротити споживання води майже на 50%.

Все може стати ще гірше

При цьому вчені попередили, що проблема нестачі води, як очікується, ще більше загостриться внаслідок зміни клімату. Вони наголошують на нагальності вжиття заходів для розв'язання нагальної проблеми. Одним із рекомендованих рішень є інвестування в обладнання для опріснення морської води.

Оскільки попит на ці установки вже перевищує наявну пропозицію, рекомендується планувати і робити замовлення заздалегідь, щоб забезпечити доступ до цієї критично важливої технології.