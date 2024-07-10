В Европе высокие температуры и недостаток осадков привели к засухе, пожарам, а теперь и к дефициту воды в популярных туристических направлениях. Эта дополнительная проблема грозит сорвать планы путешественников на отпуск.

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Грецию, Италию и Испанию накрыл водный кризис

Греческие острова Наксос, Карпатос и Тасос сталкиваются с острой нехваткой воды, поскольку их основные пресноводные резервуары пересохли. Чтобы решить эту ситуацию, власти вводят ограничения на потребление воды и изучают методы опреснения морской воды для питьевых и оросительных целей.

В Греции длительный период почти полного отсутствия осадков повлиял на многие регионы, особенно на островах страны, которые готовятся к всплеску летнего туризма. Повышенный спрос на воду создает нагрузку на и без того ограниченные запасы воды.

Во всем Средиземноморье наблюдается острая нехватка осадков, и, особенно на Наксосе, наши поверхностные водоемы пусты,

– констатировал мэр острова Димитрис Лианос.

Сообщается, что Италия и Испания тоже сталкиваются с нехваткой воды. В Агридженто, городе на Сицилии, небольшие отели и пансионаты испытывают недостаток воды, что приводит к трудностям в предоставлении своим гостям базовых удобств, даже таких, как сливные туалеты.

В ответ на сильную засуху в регионе итальянской Сицилии с февраля введены ограничения на воду. Было объявлено чрезвычайное положение, что заставило жителей некоторых районов сократить потребление воды почти на 50%.

Все может стать еще хуже

При этом ученые предупредили, что проблема нехватки воды, как ожидается, еще больше обострится в результате изменения климата. Они отмечают необходимость принятия мер для решения насущной проблемы. Одним из рекомендованных решений является инвестирование в оборудование для опреснения морской воды.

Поскольку спрос на эти установки уже превышает имеющееся предложение, рекомендуется планировать и делать заказы заранее, чтобы обеспечить доступ к этой критически важной технологии.