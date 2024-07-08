Вперше Еверест підкорили у 1953 році. З того часу на вершину піднялися тисячі альпіністів. На жаль, вони настільки засмітили Еверест, що "Південне сідло" – найвищий табір – буквально тоне у відходах.

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Що відбувається на території "Південного сідла"

Нещодавно на Евересті відбулося "генеральне прибирання". Ним займалася армія Непалу. "Прибирання" тривало 55 днів. За цей час з Евересту забрали 11 тонн сміття. Окрім того, вдалося евакуювати одне тіло та чотири скелети. Тоді наголошували, що наразі на Евересті залишаються близько 200 тіл.

Зараз припускають, що лише на території "Південного сідла" – від 40 до 50 тонн відходів.

Сміття, яке там залишилося, – це переважно старі намети, деякі харчові упаковки та газові балончики, кисневі балони, пакети для наметів і мотузки, які використовувалися для підйому та зв'язування наметів,

– мовиться у повідомленні.



Туристи неабияк засмітили Еверест / Unsplash

Найстаріші відходи, які цьогоріч виявили на території Південного сідла, датують 1957 роком. Очищувати Еверест продовжать. Водночас для цього потрібна низка сприятливих умов.