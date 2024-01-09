Вперше за 16 років: у Греції відкрили палац, де коронували Александра Македонського

Після тривалої 16-річної реставрації у Греції знову відкрили стародавній палац Айгай. Саме тут близько 2 400 років тому коронували царя Александра Македонського.

Цей величний палац розташований у місті Вергіна. Його побудував батько Александра Македонського Філіп II. Це відбулось ще у IV столітті до нашої ери. Більше про культову пам'ятку — читайте далі.

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16 років реставрації

Палац Айгай мав площу близько 15 тисяч квадратних метрів і був у свій час найбільшою будівлею давньої Греції. На його території були величні банкетні зали, внутрішні дворики та місця для поклоніння богам.

Це місце, де Александр Македонський був коронований після того, як вбили його батька, перш ніж розпочати свій славний похід,

– нагадав прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс на церемонії відкриття палацу.

Римляни зруйнували палац Айгай у 148 році до нашої ери і часто його грабували в наступні роки. Його руїни виявили під час розкопок у XIX столітті.

Відновити місце народження імперії Александра Великого було непросто для грецької влади. На реставрацію знадобилося 16 років та понад 20 мільйонів євро інвестицій. Серед відновлених частин палацу — унікальні масивні колонади.

Реставраційні роботи включали розкопки місця, документування та консервацію виявлених артефактів. Уряд Греції відновив 1400 квадратних метрів мозаїки, мармурову підлогу та деякі колони, зберігаючи загальний вигляд руїн.

У Римі знайшли залу для розваг, якій 2 300 років

Імперія Александра Великого сприяла поширенню античної грецької культури та науки у східній частині Середземного моря на наступну тисячу років. Цар Македонський завоював величезну територію від сучасної Греції до Центральної Азії.

Італійські археологи відшукали давню банкетну залу з кораловою мозаїкою, яка чудово збереглась. Вона виконана з перламутру, мушель, коралів, черепків дорогоцінного скла і частинок мармуру.

У знайденій банкетній залі приймали гостей понад 2 000 років тому. Це відкрита зона для розваг з видом на сад. Також археологи виявили там свинцеві труби, вбудовані в стіни. З їхньою допомогою воду подавали у фонтани й басейни, щоб гості могли розважатися.

Вчені поки не можуть точно сказати, хто володів цією розкішною будівлею. Але припускають, що це міг бути римський сенатор. У січні сенсаційну знахідку можуть відкрити для відвідувачів.