Этот величественный дворец расположен в Вергине. Его построил отец Александра Македонского Филипп II. Это произошло еще в IV веке до н.э. Больше о культовом памятнике — читайте дальше.

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16 лет реставрации

Дворец Айгай имел площадь около 15 тысяч квадратных метров и был самым большим зданием древней Греции. На его территории находились величественные банкетные залы, внутренние дворики и места для поклонения богам.

Это место, где Александр Македонский был коронован после того, как убили его отца, прежде чем начать свой славный поход,

– напомнил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на церемонии открытия дворца.

Римляне разрушили дворец Айгай в 148 году до нашей эры и часто его грабили в последующие годы. Его развалины обнаружили во время раскопок в XIX веке.

Восстановить место рождения империи Александра Великого было непросто для греческих властей. На реставрацию ушло 16 лет и более 20 миллионов евро инвестиций. Среди восстановленных частей дворца уникальные массивные колоннады.

Реставрационные работы включали раскопки места, документирование и консервацию обнаруженных артефактов. Правительство Греции восстановило 1400 квадратных метров мозаики, мраморный пол и некоторые колонны, сохраняя общий вид руин.

Империя Александра Великого способствовала распространению античной греческой культуры и науки в восточной части Средиземного моря на следующую тысячу лет. Царь Македонский завоевал огромную территорию от Греции до Центральной Азии.

В Риме нашли зал для развлечений, которому 2 300 лет

Итальянские археологи нашли давний банкетный зал с коралловой мозаикой, которая прекрасно сохранилась. Она выполнена из перламутра, ракушек, кораллов, черепков драгоценного стекла и частиц мрамора.

В найденном банкетном зале принимали гостей более 2 000 лет назад. Это открытая зона для развлечений с видом на сад. Также археологи обнаружили там свинцовые трубы, встроенные в стены. С их помощью воду подавали в фонтаны и бассейны, чтобы гости могли развлекаться.

Ученые пока не могут точно сказать, кто владел этим роскошным зданием. Но предполагается, что это мог быть римский сенатор. В январе сенсационную находку могут открыть для посетителей.