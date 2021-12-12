Выставку открыли 4 декабря. Об этом говорится в сообщении Посольства Украины в Греции.

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Подробнее о выставке украинских рождественских украшений в Афинах

В посольстве отметили, что в канун Рождества украинские мастера изготавливают тысячи аутентичных рождественских украшений. Изделия отправляют в разные страны мира. Такие оригинальные подарки интересуют как детей, так и взрослых.

Около сотни таких рождественских украшений были представлены для украинцев Греции, а также для греческих детей, чтобы подарить им часть Рождества! Каждая игрушка – это высококачественное произведение искусства, которое показывает украинскую традицию и народные обычаи,

– отметили в посольстве.

Рождественские украшения украинских мастериц представили в Афинах при содействии:

Посольства Украины в Греческой Республике;

Львовской облгосадминистрации;

Общества украинской диаспоры "Украинско-греческое мнение".

В Афинах продемонстрировали украинские рождественские украшения ручной работы / Фото Посольство Украины в Греции