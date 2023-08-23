Бунт рушників: у Греції місцеві оголосили війну дорогим шезлонгам на пляжах

Цю суперечливу ініціативу охрестили "Рухом рушників", що розпалило палку боротьбу за територію на березі моря. Люди почали влаштовувати марші вздовж грецьких пляжів, протестуючи проти того, щоб платні шезлонги займали найкращі місця на пісочних берегах. Також люди влаштовували сидячий страйк на пляжі.

Читайте також Найдоступніші напрямки для подорожей у 2023 році за версією The Times

Рух почався на Паросі й тепер поширився на Наксос: понад 5 тисяч людей приєдналися до групи в Facebook "Врятуйте пляжі Наксосу зараз!".

У Греції виникла суперечка щодо використання бізнесом громадських пляжів. Хоча ці піщані береги призначені для громадського використання, деякі заклади, такі як ресторани, готелі та бари, були звинувачені в перевищенні встановлених меж.

Крім того, було висловлено занепокоєння щодо непомірних цін, які стягують ці підприємства. Прикладом є пляж на Паросі, де одну парасольку та два шезлонги можна орендувати за приголомшливі 60 євро на день. До того ж позасмагати в ексклюзивній "VIP-зоні" коштує 120 євро на добу.

Ми заявляємо про наше право на громадський простір, наше право користуватися нашими пляжами, на які зазіхають жадібні, соціально безвідповідальні бізнесмени, які повністю займають пляжі або перевищують їхні кордони в 100 разів більше площі, яку вони орендують за законом,

– йдеться в заяві групи Save Paros Beaches для Metro.

Місцеві жителі відчувають, що їх витісняють з острова.

Торік було офіційно орендовано 7 186 квадратних метрів місцевих пляжів, але за фактом було зайнято 18 800 квадратних метрів пляжного простору.

У Греції місцеві жителі оголосили війну дорогим шезлонгам на пляжах / Фото UnSplash

Деякі пляжі в Італії запроваджують суворі правила відвідування

Приватні пляжі в італійському регіоні Апулія запровадили нову політику, яка забороняє відвідувачам приносити з собою їжу. Мета цього заходу – стимулювати відпочивальників фінансово підтримувати місцеві пляжні бари.