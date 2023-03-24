Греція закриє для в'їзду "інстаграмний" пляж на Закінфі: що сталося

Наголошується, що уряд Греції прийняв рішення про заборону в'їзду на пляж Навайо на Закінфі після того, як сейсмологи перевірили там ризики зміщення ґрунту. Повторну перевірку проведуть за пів року, і тоді продовжать дію рішення або переглянуть його.

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У заяві, опублікованій Міністерством туризму Греції повідомляється, що перевірка, проведена 8 березня, виявила значний ризик зсувів через сильну ерозію на навколишніх схилах.

Безпека мешканців та мандрівників понад усе, і рішення було прийнято з урахуванням нових наукових даних Організації з антисейсмічного планування та захисту, враховуючи велику кількість відвідувачів району у туристичний сезон,

– пояснив міністр туризму Василіс Кікіліас.

На підставі результатів було також погоджено переглядати ситуацію двічі на рік.

Раніше вже були постраждалі

У 2018 році через обвал 200-метрової скелі на цьому пляжі постраждали 7 людей, зокрема 2 дітей. Пізніше через зсув 34-річна туристка з Чехії отримала перелом хребта.

Тоді як у вересні 2022 року повідомлялося про масивний обвал через землетрус магнітудою 5,4 бала, через що пляж був закритий. Однак влада дозволила туристам відвідувати це відоме в Instagram місце, але тільки по воді, оскільки заходити на пісок або купатися біля кручі було суворо заборонено.



Пляж Навайо на Закінфі / Фото greekcitytimes.com​

Що треба знати про локацію

Пляж Навайо був названий на честь сильного шторму, через який корабель "Панайотіс" сів на мілину у жовтні 1980 року. На той час корабель використовувався для контрабанди сигарет та алкоголю. В результаті капітана корабля та кілька членів екіпажу заарештували, але пізніше суд зняв з них усі звинувачення.

Після затоплення корабля місцеві жителі почали побоюватися, що цей інцидент зіпсує репутацію пляжу та самого острова. Втім, все сталося навпаки – він став туристичною визначною пам'яткою епічного масштабу, яка сьогодні з'являється в соціальних мережах кожного.