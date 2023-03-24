Греція закриє для в'їзду "інстаграмний" пляж на Закінфі: що сталося
Джерело:Schengen Visa Info
У Греції перевірили знаменитий "інстаграмний" пляж Навайо на Закінфі та вирішили закрити його. Наразі він не буде доступний лише туристичний сезон 2023 року.
Греція закриє для в'їзду знаменитий пляж на Закінфі
Наголошується, що уряд Греції прийняв рішення про заборону в'їзду на пляж Навайо на Закінфі після того, як сейсмологи перевірили там ризики зміщення ґрунту. Повторну перевірку проведуть за пів року, і тоді продовжать дію рішення або переглянуть його.
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У заяві, опублікованій Міністерством туризму Греції повідомляється, що перевірка, проведена 8 березня, виявила значний ризик зсувів через сильну ерозію на навколишніх схилах.
Безпека мешканців та мандрівників понад усе, і рішення було прийнято з урахуванням нових наукових даних Організації з антисейсмічного планування та захисту, враховуючи велику кількість відвідувачів району у туристичний сезон,
– пояснив міністр туризму Василіс Кікіліас.
На підставі результатів було також погоджено переглядати ситуацію двічі на рік.
Раніше вже були постраждалі
У 2018 році через обвал 200-метрової скелі на цьому пляжі постраждали 7 людей, зокрема 2 дітей. Пізніше через зсув 34-річна туристка з Чехії отримала перелом хребта.
Тоді як у вересні 2022 року повідомлялося про масивний обвал через землетрус магнітудою 5,4 бала, через що пляж був закритий. Однак влада дозволила туристам відвідувати це відоме в Instagram місце, але тільки по воді, оскільки заходити на пісок або купатися біля кручі було суворо заборонено.
Пляж Навайо на Закінфі / Фото greekcitytimes.com
Що треба знати про локацію
Пляж Навайо був названий на честь сильного шторму, через який корабель "Панайотіс" сів на мілину у жовтні 1980 року. На той час корабель використовувався для контрабанди сигарет та алкоголю. В результаті капітана корабля та кілька членів екіпажу заарештували, але пізніше суд зняв з них усі звинувачення.
Після затоплення корабля місцеві жителі почали побоюватися, що цей інцидент зіпсує репутацію пляжу та самого острова. Втім, все сталося навпаки – він став туристичною визначною пам'яткою епічного масштабу, яка сьогодні з'являється в соціальних мережах кожного.