Як працюватимуть магазини у Польщі у Великодню суботу: графік на 3 квітня 2021

Напередодні Великодня 2021 магазини в Польщі працюватимуть. Це стосується як великих супермаркетів, серед яких найвідомішими є Biedronka, Lidl та Auchan, так і маленьких крамниць, як Żabka. Але графік роботи магазинів буде скорочений.

Страсна субота у Польщі є днем тиші та очікуванням свята Воскресіння Христового. Це не державне свято. Тому 3 квітня 2021 року не є державним вихідним днем.

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Графік роботи найпопулярніших магазинів

Ще в березні 2018 року у Польщі набрав чинності Закон про недільну торгівлю, який забороняє працівникам здійснювати пов'язану з торгівлею діяльність після 14:00. Тому великі торгові мережі Польщі напередодні Великодня зазвичай відчинені до 13:00.

Керівництво маленьких магазинів самостійно приймає рішення щодо годин роботи своїх магазинів.

3 квітня 2021 року магазини у Польщі працюватимуть за скороченим графіком / Фото Unsplash

У Велику суботу 2021 найбільші магазини Польщі працюватимуть так:

Lidl – працює 3 березня 2021 року до 13:00.

– працює 3 березня 2021 року до 13:00. Biedronka – працює 3 березня 2021 року до 13:00.

– працює 3 березня 2021 року до 13:00. Kaufland – працює 3 березня 2021 року до 13:00.

– працює 3 березня 2021 року до 13:00. Carrefour – працює 3 березня 2021 року до 13:00.

– працює 3 березня 2021 року до 13:00. Auchan – працює 3 березня 2021 року до 13:00.

– працює 3 березня 2021 року до 13:00. Netto – працює 3 березня 2021 року до 13:00.

– працює 3 березня 2021 року до 13:00. Dino – працює 3 березня 2021 року до 13:00.

– працює 3 березня 2021 року до 13:00. Ald i – працює 3 березня 2021 року до 13:00.

i – працює 3 березня 2021 року до 13:00. Żabka – власники магазинів повідомлять про точний графік роботи безпосередньо 3 березня 2021 року.

3 квітня 2021 року більшість магазинів Польщі працюватимуть до 13:00 / Фото Unsplash

Карантинні обмеження

У Польщі в магазинах дотримуються деяких заходів задля запобігання поширенню коронавірусу. Відтак, всі покупці повинні бути у масках та дотримуватися безпечної соціальної дистанції у 1,5 метра.

Крім того, у магазинах Польщі стежитимуть за тим, щоб кількість покупців у приміщеннях не перевищувала норму.

Скільком людям дозволять одночасно перебувати в магазині, залежить від площі цього магазину та того, наскільки сумлінно там дотримуються рекомендацій з безпеки.