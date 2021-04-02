Як працюватимуть магазини у Польщі у Великодню суботу: графік на 3 квітня 2021

Джерело:inPoland
Напередодні Великодня 2021 магазини в Польщі працюватимуть. Це стосується як великих супермаркетів, серед яких найвідомішими є Biedronka, Lidl та Auchan, так і маленьких крамниць, як Żabka. Але графік роботи магазинів буде скорочений.
Страсна субота у Польщі є днем тиші та очікуванням свята Воскресіння Христового. Це не державне свято. Тому 3 квітня 2021 року не є державним вихідним днем.
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Ще в березні 2018 року у Польщі набрав чинності Закон про недільну торгівлю, який забороняє працівникам здійснювати пов'язану з торгівлею діяльність після 14:00. Тому великі торгові мережі Польщі напередодні Великодня зазвичай відчинені до 13:00.Керівництво маленьких магазинів самостійно приймає рішення щодо годин роботи своїх магазинів.
3 квітня 2021 року магазини у Польщі працюватимуть за скороченим графіком / Фото Unsplash
3 квітня 2021 року більшість магазинів Польщі працюватимуть до 13:00 / Фото Unsplash
У Польщі в магазинах дотримуються деяких заходів задля запобігання поширенню коронавірусу. Відтак, всі покупці повинні бути у масках та дотримуватися безпечної соціальної дистанції у 1,5 метра.
Крім того, у магазинах Польщі стежитимуть за тим, щоб кількість покупців у приміщеннях не перевищувала норму.Скільком людям дозволять одночасно перебувати в магазині, залежить від площі цього магазину та того, наскільки сумлінно там дотримуються рекомендацій з безпеки.