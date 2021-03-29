У Польщі, як і в Україні, Великдень вважається одним із найбільших свят у році. Для всіх – це можливість провести час з рідними, віддати шану традиціям та відпочити у додаткові вихідні. Однак у 2021 році поляки святкують Пасху значно раніше за українців.

Святкові дні у Польщі є неробочими. Магазини у великодній період будуть зачинені.

Підготовка до Великодня

Великий піст, що передує Великодню, у Польщі розпочався 17 лютого. Згідно з канонічним законом, що був чинним до 1983 року, він триває до Страсної суботи. Сучасний Кодекс канонічного права не вказує точної дати його завершення.

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У Велику суботу відбувається головна подія з підготовки до Великодня – благословення їжі. Жителі країни наповнюють кошики крашанками, ковбасою, шинкою, хроном, зробленими з тіста баранчиками та декорують святковий реквізит квітами, білими серветками й гілочками верби.

Дата Великодня 2021

Цього року Великдень у Польщі святкуватимуть 4 квітня. Цей день заведено починати з родинного сніданку, якому в християн передує спільна молитва та ділення свяченого яйця.

Християни східного обряду, до яких належать українці, згідно з олександрійською пасхалією святкуватимуть Великдень 2 травня.

Великдень у Польщі / Фото Shutterstok

Другий день свята

Ще один вихідний день жителі Польщі матимуть 5 квітня. Понеділок вважається другим днем Великодня і має свої особливості святкування. Великодній понеділок пов’язаний з традицією "Шмігус – Дингус" ("Smigus – Dyngus"). У цей день поляки, як і українці, за традицією обливаються водою. Зараз цей звичай в більшості практикують діти.

В Україні цього року Обливаний понеділок настане 3 травня. У ті самі дати Великдень також святкуватимуть: росіяни, грузини, серби, білоруси, а також жителі Македонії, Чорногорії, Казахстану й Киргизстану.

Загалом церковний календар передбачає святкування Великодня протягом восьми днів (пасхальна октава).