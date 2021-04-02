Как будут работать магазины в Польше в Пасхальную субботу: график на 3 апреля 2021
Накануне Пасхи 2021 магазины в Польше будут работать. Это касается как крупных супермаркетов, среди которых самыми известными являются Biedronka, Lidl и Auchan, так и маленьких магазинов, как Żabka. Но график работы магазинов будет сокращен.
Источник:inPoland
Страстная суббота в Польше является днем тишины и ожиданием праздника Воскресения Христова. Это не государственный праздник. Поэтому 3 апреля 2021 не является государственным выходным днем.
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График работы наиболее известных магазинов
Еще в марте 2018 года в Польше вступил в силу Закон о воскресной торговле, который запрещает работникам осуществлять связанную с торговлей деятельность после 14:00. Поэтому крупные торговые сети Польше накануне Пасхи обычно открыты до 13:00.
3 апреля 2021 года магазины в Польше будут работать по сокращенному графику / Фото Unsplash
В эту Великую субботу популярные магазины Польши будут работать так:
- Lidl – работает 3 марта 2021 до 13:00.
- Biedronka – работает 3 марта 2021 до 13:00.
- Kaufland – работает 3 марта 2021 до 13:00.
- Carrefour – работает 3 марта 2021 до 13:00.
- Auchan – работает 3 марта 2021 до 13:00.
- Netto – работает 3 марта 2021 до 13:00.
- Dino – работает 3 марта 2021 до 13:00.
- Aldi – работает 3 марта 2021 до 13:00.
- Żabka – владельцы магазинов сообщат о точном график работы непосредственно 3 марта 2021.
3 апреля большинство магазинов Польши будут работать до 13:00 / Фото Unsplash
Карантинные ограничения
В Польше в магазинах придерживаются некоторых мер безопасности для предотвращения распространения коронавируса. Следовательно, все покупатели должны быть в масках и соблюдать безопасную социальною дистанцию 1,5 метра.
Кроме того, в магазинах Польши будут следить за тем, чтобы количество покупателей в помещениях не превышало норму.
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