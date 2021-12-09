Готується до зустрічі з рідними: 104-річна українка вакцинувалася заради поїздки в Польщу

104-річна Софія Цуркан з Одеси нещодавно отримала першу дозу вакцини проти коронавірусу. Жінка стала найстаршою жителькою міста, яка зробила щеплення. Як з'ясувалося згодом, на такий крок одеситка наважилася заради подорожі за кордон.

Софії Людвигівній ввели препарат Pfizer. Почувається жінка добре та готується до близької мандрівки.

Цікаво Отримання карти побиту в Польщі: яких помилок слід уникати, щоб пришвидшити процес

Скоро до Польщі

Дочка найстаршої вакцинованої в Одесі розповіла, що до Софії Цуркан лікарка з медсестрою приїхали з вакциною до дому. Щепитися саме препаратом Pfizer літній жінці порадили медики. Перед тим щеплення тією ж вакциною отримали рідні пані Софії.

Водночас у пресслужбі Міграційної служби Одеської області доповнили, що в Софії Цуркан "проблеми зі здоров'ям призвели до необхідності лікування за кордоном". Для цього жінці нещодавно оформили закордонний паспорт.

В сюжеті ТСН сама героїня розповіді зізналася, що збирається їхати в Польщу. Жінка хоче побачитися з доньками, яким 82 і 75 років, двома онуками та п'ятьма правнуками. Усі зараз проживають у Варшаві. Також пані Цуркан зазначила, що є полькою за національністю та вчилася в польській школі.

104-річна одеситка після вакцинації збирається їхати до Польщі / Фото фейсбук Міграційної служби Одеської області

Вакцинація в Україні та Польщі