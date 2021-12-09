Софії Людвигівній ввели препарат Pfizer. Почувається жінка добре та готується до близької мандрівки.
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Скоро до Польщі
Дочка найстаршої вакцинованої в Одесі розповіла, що до Софії Цуркан лікарка з медсестрою приїхали з вакциною до дому. Щепитися саме препаратом Pfizer літній жінці порадили медики. Перед тим щеплення тією ж вакциною отримали рідні пані Софії.
Водночас у пресслужбі Міграційної служби Одеської області доповнили, що в Софії Цуркан "проблеми зі здоров'ям призвели до необхідності лікування за кордоном". Для цього жінці нещодавно оформили закордонний паспорт.
В сюжеті ТСН сама героїня розповіді зізналася, що збирається їхати в Польщу. Жінка хоче побачитися з доньками, яким 82 і 75 років, двома онуками та п'ятьма правнуками. Усі зараз проживають у Варшаві. Також пані Цуркан зазначила, що є полькою за національністю та вчилася в польській школі.
104-річна одеситка після вакцинації збирається їхати до Польщі / Фото фейсбук Міграційної служби Одеської області
Вакцинація в Україні та Польщі
- До слова, повну вакцинацію проти коронавірусу в Україні пройшли 27,6% населення. Всього введено 26,1 мільйона доз вакцин.
- Для порівняння, в Польщі два щеплення отримали 54,3% жителів. Введено 43,5 мільйона доз вакцин.