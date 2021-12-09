Софії Людвигівній ввели препарат Pfizer. Почувається жінка добре та готується до близької мандрівки.

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Скоро до Польщі

Дочка найстаршої вакцинованої в Одесі розповіла, що до Софії Цуркан лікарка з медсестрою приїхали з вакциною до дому. Щепитися саме препаратом Pfizer літній жінці порадили медики. Перед тим щеплення тією ж вакциною отримали рідні пані Софії.

Водночас у пресслужбі Міграційної служби Одеської області доповнили, що в Софії Цуркан "проблеми зі здоров'ям призвели до необхідності лікування за кордоном". Для цього жінці нещодавно оформили закордонний паспорт.

В сюжеті ТСН сама героїня розповіді зізналася, що збирається їхати в Польщу. Жінка хоче побачитися з доньками, яким 82 і 75 років, двома онуками та п'ятьма правнуками. Усі зараз проживають у Варшаві. Також пані Цуркан зазначила, що є полькою за національністю та вчилася в польській школі.

104-річна одеситка після вакцинації збирається їхати до Польщі / Фото фейсбук Міграційної служби Одеської області

Вакцинація в Україні та Польщі