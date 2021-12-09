Софии Людвиговне ввели препарат Pfizer . Чувствует себя женщина хорошо и готовится к близкому путешествию.

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Скоро в Польшу

Дочь самой старшей вакцинированной в Одессе рассказала, что к Софии Цуркан врач с медсестрой приехали с вакциной домой. Прививаться именно препаратом Pfizer пожилой женщине посоветовали медики . Д о этого прививки той же вакциной сделали родные Софии Цуркан .

В прессслужбе Миграционной службы Одесской области дополнили, что у Софии Цуркан "проблемы со здоровьем привели к необходимости лечения за рубежом". Для этого женщине недавно оформили загранпаспорт.

В сюжете ТСН сама героиня рассказа призналась, что собирается ехать в Польшу. Женщина хочет увидеться с дочерьми, которым 82 и 75 лет, двумя внуками и пятью правнуками. Все сейчас проживают в Варшаве. Также София Цуркан отметила, что является полькой по национальности и училась в польской школе.

104-летняя одесситка после вакцинации собирается ехать в Польшу / Фото фейсбук Миграционной службы Одесской области

Вакцинация в Украине и Польше