Софии Людвиговне ввели препарат Pfizer. Чувствует себя женщина хорошо и готовится к близкому путешествию.
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Скоро в Польшу
Дочь самой старшей вакцинированной в Одессе рассказала, что к Софии Цуркан врач с медсестрой приехали с вакциной домой. Прививаться именно препаратом Pfizer пожилой женщине посоветовали медики. До этого прививки той же вакциной сделали родные Софии Цуркан.
В прессслужбе Миграционной службы Одесской области дополнили, что у Софии Цуркан "проблемы со здоровьем привели к необходимости лечения за рубежом". Для этого женщине недавно оформили загранпаспорт.
В сюжете ТСН сама героиня рассказа призналась, что собирается ехать в Польшу. Женщина хочет увидеться с дочерьми, которым 82 и 75 лет, двумя внуками и пятью правнуками. Все сейчас проживают в Варшаве. Также София Цуркан отметила, что является полькой по национальности и училась в польской школе.
104-летняя одесситка после вакцинации собирается ехать в Польшу / Фото фейсбук Миграционной службы Одесской области
Вакцинация в Украине и Польше
- Полную вакцинацию против коронавируса в Украине прошли 27,6% населения. Всего введено 26,1 миллиона доз вакцин.
- Для сравнения, в Польше две прививки получили 54,3% жителей. Введено 43,5 миллиона доз вакцин.