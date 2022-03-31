Готелі у різних країнах Європи пропонують українцям роботу та безкоштовне проживання

Понад 300 турагентів долучилися до доброї ініціативи Tourism Helps Ukraine. Усі вони стали волонтерами, які пропонують українців безоплатне проживання й навіть роботу.

Так, суть ініціативи Tourism Helps Ukraine – допомогти біженцям з України житлом за кордоном, влаштувати на роботу чи просто допомогти фінансово. Готелі, які відгукнулися, уже надали українцям понад 5 тисяч ночей та понад 40 вакансій.

І ще Робота Консульства України у Варшаві: за якими послугами стоять у чергах українські біженці

Які країни надали безкоштовне житло у рамках Tourism Helps Ukraine

З Україною постійно співпрацюють понад 40 тисяч іноземних готелів. І частина з них готові допомогти уже зараз. Наприклад, болгарські готелі можуть прийняти близько 50 сімей. Крім цього, в Албанії та Австрії українці також можуть поселитися у номерах безоплатно.

Усі доступні варіант з житлом можна переглянути на сайті.

У яких країнах є вакансії для біженців з України

Крім житла, в українців є можливість влаштуватися на роботу за кордоном. Серед запропонованих вакансій – працівник рецепції, офіціант у готель, кухар, аніматор та багато інших. Кожен щось може знайти для себе.

Працювати можна у таких країнах:

Німеччина

Іспанія

Греція

Туреччина

Швейцарія

Польща

Швеція

Андорра

Франція

Грузія.

Повний перелік вакансій доступний за посиланням!

Вам може бути цікаво – Канада готова скасувати візи для українців: дивіться відео