Так, суть инициативы Tourism Helps Ukraine – помочь беженцам из Украины жильем за границей, устроить на работу или просто помочь финансово. Откликнувшиеся гостиницы уже предоставили украинцам более 5 тысяч ночей и более 40 вакансий.
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Какие страны предоставили бесплатное жилье в рамках Tourism Helps Ukraine
С Украиной постоянно сотрудничают более 40 тысяч иностранных отелей. И часть готовы помочь уже сейчас. К примеру, болгарские отели могут принять около 50 семей. Кроме того, в Албании и Австрии украинцы также могут поселиться в номерах бесплатно.
Все доступные вариант с жильем можно просмотреть на сайте.
В каких странах есть вакансии для беженцев из Украины
Кроме жилья, в украинцев есть возможность устроиться на работу за границей. Среди предлагаемых вакансий – работник рецепции, официант в отель, повар, аниматор и многие другие. Каждый что-нибудь может найти для себя.
Работать можно в таких странах:
- Германия
- Испания
- Греция
- Турция
- Швейцария
- Польша
- Швеция
- Андорра
- Франция
- Грузия.
Полный список вакансий доступен по ссылке!
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