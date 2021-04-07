Велосипед в странах Европы является популярным транспортным средством. Все больше людей пересаживаются с автомобилей на велосипеды, потому что это экологично, выгодно и удобно. Рассказываем о правилах, которых следует придерживаться в Польше, чтобы избежать административных наказаний.

Велосипедисты являются полноценными участниками дорожного транспортного движения. Соблюдение правил гарантирует безопасность не только велосипедистам, но и другим водителям и пешеходам, которые их окружают.

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Кому можно передвигаться на велосипеде

В Польше ездить по дорогам общего пользования могут только совершеннолетние лица. Если владельцу велосипеда еще не исполнилось 18 лет, нужно получить лицензию на велосипед. Для этого человеку от 10 лет надо составить специальный экзамен . Лица от 16 лет могут получить лицензию на управление транспортными средствами категории В1 .

Отсутствие документов, дающих право управлять велосипедом, является основанием для выписки штрафа. Размер штрафа в 2021 году составляет 100 злотых . Однако лица, не достигшие 17 лет, не несут ответственности за такой вид правонарушений.

По каким дорогам можно передвигаться

Велосипедист обязан пользоваться велосипедной дорожкой или дорожкой для пешеходов и велосипедистов . Если направление, в котором хочет ехать велосипедист, не имеет такой дорожки, можно использовать дорогу. Находиться на тротуаре разрешается в плохую погоду: когда ветрено, идет снег есть сильный туман.

В Польше велосипедисты, которые нарушают правила, платят штрафы / Фото Depositphotos

Размер штрафов

За нарушение правил велосипедист будет вынужден заплатить штраф. Сумма штрафа зависит от степени нарушения. Предлагаем ознакомиться с популярными видами нарушений.