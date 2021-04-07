Велосипедисты в Польше: какие штрафы существуют и как их избежать
Велосипед в странах Европы является популярным транспортным средством. Все больше людей пересаживаются с автомобилей на велосипеды, потому что это экологично, выгодно и удобно. Рассказываем о правилах, которых следует придерживаться в Польше, чтобы избежать административных наказаний.
Источник:inPoland
Велосипедисты являются полноценными участниками дорожного транспортного движения. Соблюдение правил гарантирует безопасность не только велосипедистам, но и другим водителям и пешеходам, которые их окружают.
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Кому можно передвигаться на велосипеде
В Польше ездить по дорогам общего пользования могут только совершеннолетние лица. Если владельцу велосипеда еще не исполнилось 18 лет, нужно получить лицензию на велосипед. Для этого человеку от 10 лет надо составить специальный экзамен. Лица от 16 лет могут получить лицензию на управление транспортными средствами категории В1.
Отсутствие документов, дающих право управлять велосипедом, является основанием для выписки штрафа. Размер штрафа в 2021 году составляет 100 злотых. Однако лица, не достигшие 17 лет, не несут ответственности за такой вид правонарушений.
По каким дорогам можно передвигаться
Велосипедист обязан пользоваться велосипедной дорожкой или дорожкой для пешеходов и велосипедистов. Если направление, в котором хочет ехать велосипедист, не имеет такой дорожки, можно использовать дорогу. Находиться на тротуаре разрешается в плохую погоду: когда ветрено, идет снег есть сильный туман.
В Польше велосипедисты, которые нарушают правила, платят штрафы / Фото Depositphotos
Размер штрафов
За нарушение правил велосипедист будет вынужден заплатить штраф. Сумма штрафа зависит от степени нарушения. Предлагаем ознакомиться с популярными видами нарушений.
- Нарушение велосипедистом обязанности перевозить ребенка до 7 лет на дополнительном сиденье – 50 злотых.
- Покидания границ велосипедной дорожки или определенной велосипедной полосы, если она есть в направлении водителя – 50 злотых.
- Пересечение пешеходного перехода, который не содержит велосипедной дорожки – 200 злотых.
- В организме велосипедиста является от 0,2 до 0,5 промилле алкоголя – от 200 до 300 злотых.
- Концентрация алкоголя превышает 0,5 промилле – 500 злотых.
- Велосипедист не уступает место пешеходам, которые пользуются велосипедно-пешеходной дорогой – 50 злотых.
- Создание условий, затрудняющих передвижение других транспортных средств – 200 злотых.
- Пользование мобильным телефоном во время движения – 200 злотых.
- Цепляние к другим транспортным средствам во время езды – 100 злотых.
- Передвижения "без рук" или без содержания ног на педалях или подножках – 50 злотых.
- Неправильная реакция на красный свет – 100 злотых.
- Выезд непосредственно перед движущимся транспортным средством – 150 злотых.
- Велосипедист не уступил место другим на тротуаре, пешеходной дорожке или во время передвижения площадью, где пешеходный и велосипедный движения не регулируются знаками – 350 злотых.
- Занимание более одной полосы, предназначенной на дороге – 150 злотых.
- Остановка у знака СТОП – 100 злотых.
- Торможения, угрожающее безопасности движения или препятствующее ему – 100-300 злотых штрафа.
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