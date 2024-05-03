В найбільшому місті Шотландії зроблять проїзд безплатним: хто зможе ним скористатися

Безкоштовний проїзд у громадському транспорті хочуть зробити у шотландському Глазго. Поки що ідея стадії тестування.

Шотландське місто збирається випробувати пілотну схему, за якою 1 000 людей зможуть безкоштовно користуватися всіма видами громадського транспорту протягом 9 тижнів. Проте, ця схема ще не отримала повного фінансування, тому нема гарантій, що її реалізують.

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У Глазго хочуть зробити проїзд безкоштовним для всіх

У місті планують дати можливість безплатного проїзду для 1000 осіб віком від 22 до 59 років. Учасники експерименту зможуть безкоштовно їздити у громадському транспорті 9 тижнів.

Проєкт поки що не отримав фінансування, хоча адміністрація міста сподівається на це. За підсумками тестування його розглянуть ще раз і ухвалять остаточне рішення.

Як це працюватиме?

Якщо пілотний проєкт спрацює і виявиться достатньо успішним, щоб заслужити повне впровадження, Глазго стане одним із небагатьох міст у Європі, де пропонують безплатний громадський транспорт.

У Глазго тестувальниками матимуть доступ до всіх автобусів, міського метро та місцевих поїздів у зонах 1 і 2 Глазго.

Гамірне Глазго / Фото Unsplash

Наприкінці випробувального періоду статистику буде ретельно вивчено, а експерти проаналізують плюси та мінуси надання безплатного проїзду містом, перш ніж вирішити, чи рухатися вперед із розширенням схеми. Однак наразі це все дуже "якщо", а не "коли".

Зауважимо, з 1 липня у Варшаві запроваджують зону чистого транспорту. Щоб в'їхати в центр міста, автомобілі повинні відповідати стандартам викидів шкідливих речовин. Додатково – на транспорті має бути спеціальна наклейка. Без неї буде неможливо в'їхати.