Шотландский город собирается испытать пилотную схему, по которой 1 000 человек смогут бесплатно пользоваться всеми видами общественного транспорта в течение 9 недель. Однако, эта схема еще не получила полного финансирования, поэтому нет гарантий, что ее реализуют.

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В Глазго хотят сделать проезд бесплатным для всех

В городе планируют дать возможность бесплатного проезда для 1000 человек в возрасте от 22 до 59 лет. Участники эксперимента смогут бесплатно ездить в общественном транспорте 9 недель.

Проект пока не получил финансирования, хотя администрация города надеется на это. По итогам тестирования его рассмотрят еще раз и примут окончательное решение.

Как это будет работать?

Если пилотный проект сработает и окажется достаточно успешным, чтобы заслужить полное внедрение, Глазго станет одним из немногих городов в Европе, где предлагают бесплатный общественный транспорт.

В Глазго тестировщики будут иметь доступ ко всем автобусам, городского метро и местных поездов в зонах 1 и 2 Глазго.

Шумное Глазго / Фото Unsplash

В конце испытательного периода статистика будет тщательно изучена, а эксперты проанализируют плюсы и минусы предоставления бесплатного проезда городом, прежде чем решить, двигаться ли вперед с расширением схемы. Однако пока это все очень "если", а не "когда".

Заметим, с 1 июля в Варшаве вводят зону чистого транспорта. Чтобы въехать в центр города, автомобили должны соответствовать стандартам выбросов вредных веществ. Дополнительно – на транспорте должна быть специальная наклейка. Без нее будет невозможно въехать.