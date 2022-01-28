Генконсульство України у Вроцлаві анонсувало нову послугу

28 січня 2022 , 23:49
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Джерело:

фейсбук-сторінка генконсульства України у Вроцлаві

Генеральне консульство України у Вроцлаві, яке запрацювало у 2022 році, впроваджує додаткову консульську дію. Там можна буде стати на консульський облік.

Спочатку послуга працюваме у тестовому режимі. Скористатися нею громадяни України зможуть, починаючи з 1 лютого 2022 року.

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Зауважимо, що на консульський облік у генеральному консульстві у Вроцлаві можуть стати лише ті, хто проживає на території Великопольського, Любуського, Нижньосілезького та Опольського воєводств.

Які документи потрібні, аби стати на постійний консульський облік:

  • заповнена заява та фотокартка;
  • оригінал та копія першої сторінки закордонного паспорта;
  • копія сторінки закордонного паспорта з відміткою, яка підтверджує оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання;
  • копія документа, до якого внесена інформація про місце народження особи;
  • копія довідки про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання або копії сторінки паспорта громадянина України у формі книжечки з цими даними;
  • копія виданого компетентними органами Польщі дозволу на проживання –  карта побиту, віза, тощо (у разі наявності);
  • копія довідки про реєстрацію місця проживання на території консульського округу установи.
Важливо! Детальніша інформація про необхідні документи, а також дані щодо тимчасового консульського обліку та консульського обліку усиновлених дітей-українців – за посиланням.   

 

Автор: Ірина Буртик