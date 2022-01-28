Генконсульство України у Вроцлаві анонсувало нову послугу

Генеральне консульство України у Вроцлаві, яке запрацювало у 2022 році, впроваджує додаткову консульську дію. Там можна буде стати на консульський облік.

Спочатку послуга працюваме у тестовому режимі. Скористатися нею громадяни України зможуть, починаючи з 1 лютого 2022 року.

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Зауважимо, що на консульський облік у генеральному консульстві у Вроцлаві можуть стати лише ті, хто проживає на території Великопольського, Любуського, Нижньосілезького та Опольського воєводств.

Які документи потрібні, аби стати на постійний консульський облік:

заповнена заява та фотокартка;

оригінал та копія першої сторінки закордонного паспорта;

копія сторінки закордонного паспорта з відміткою, яка підтверджує оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання;

копія документа, до якого внесена інформація про місце народження особи;

копія довідки про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання або копії сторінки паспорта громадянина України у формі книжечки з цими даними;

копія виданого компетентними органами Польщі дозволу на проживання – карта побиту, віза, тощо (у разі наявності);

карта побиту, віза, тощо (у разі наявності); копія довідки про реєстрацію місця проживання на території консульського округу установи.