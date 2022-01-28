Спочатку послуга працюваме у тестовому режимі. Скористатися нею громадяни України зможуть, починаючи з 1 лютого 2022 року.
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Зауважимо, що на консульський облік у генеральному консульстві у Вроцлаві можуть стати лише ті, хто проживає на території Великопольського, Любуського, Нижньосілезького та Опольського воєводств.
Які документи потрібні, аби стати на постійний консульський облік:
- заповнена заява та фотокартка;
- оригінал та копія першої сторінки закордонного паспорта;
- копія сторінки закордонного паспорта з відміткою, яка підтверджує оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання;
- копія документа, до якого внесена інформація про місце народження особи;
- копія довідки про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання або копії сторінки паспорта громадянина України у формі книжечки з цими даними;
- копія виданого компетентними органами Польщі дозволу на проживання – карта побиту, віза, тощо (у разі наявності);
- копія довідки про реєстрацію місця проживання на території консульського округу установи.