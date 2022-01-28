Сначала услуга будет работать в тестовом режиме. Воспользоваться ею граждане Украины смогут начиная с 1 февраля 2022 года.

Читайте также Как меняется рынок денежных переводов: эксперт назвал ключевые финансовые тренды

Заметим, что на консульский учет в генеральном консульстве во Вроцлаве могут стать только проживающие на территории Великопольского, Любушского, Нижнесилезского и Опольского воеводств.

Какие документы нужны для того, чтобы стать на постоянный консульский учет:

заполненное заявление и фотография;

оригинал и копия первой страницы загранпаспорта;

копия страницы загранпаспорта с отметкой, подтверждающей оформление документов для выезда за границу на постоянное проживание;

копия документа, в который внесена информация о месте рождения;

копия справки о регистрации/снятии с регистрации места жительства или копии страницы паспорта гражданина Украины в форме книги с этими данными;

копия выданного компетентными органами Польши вида на жительство – карта побыта, виза и т.п. (при наличии);

копия справки регистрации места проживания на территории консульского округа учреждения.

Важно! Более подробная информация о необходимых документах, а также данные о временном консульском учете и консульском учете усыновленных детей-украинцев – п о ссылке.