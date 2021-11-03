Генеральне консульство у Вроцлаві нарешті отримало приміщення: коли воно розпочне роботу
Джерело:Посольство України у Польщі
Незабаром у Польщі з'явиться вже п'ята українська дипломатична установа. Цього разу кваліфіковану допомогу стаціонарно зможуть отримати трудові мігранти, які живуть у Вроцлаві.
Очільник МЗС України Дмитро Кулеба запевнив, що Генеральне консульство у Вроцлаві розпочне повноцінну роботу до кінця 2021 року.
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Точної дати міністр, на жаль, не зміг озвучити. Однак Кулеба запевнив, що відкриття Генерального консульства України у Вроцлаві вже вийшло на фінішну пряму.
Консульство нарешті отримало приміщення
28 жовтня посол України в Польщі та президент міста Вроцлава підписали офіційний договір про передання в користування приміщення для Генконсульства.
Керівника установи я вже призначив, і до кінця року Генконсульство розпочне повноцінну роботу в інтересах українських громадян і компаній,
– розповів Кулеба.
Міністр зазначив, що це не остання нова дипломатична установа України, яку планується відкрити найближчим часом.
Підписання угоди мером Вроцлава та послом України / Фото посольства України у Польщі
Зауважимо, що у Вроцлаві проживають понад 100 тисяч українців. Відкриття у польському місті українського консульства допоможе зміцнити відносини між країнами.
На сьогодні в Польщі функціонує консульський відділ при посольстві України у Варшаві, генконсульства у Кракові та Любліні, консульство у Гданську та 11 почесних консульств в різних регіонах країни.
У чому різниця між посольством і консульством
У той час, як посольство займається розв'язанням політичних питань (переговори, збір інформації про країну перебування), консульство:
- здійснює контакти з місцевою владою,
- займається обслуговуванням громадян та розв'язанням їхніх проблем у межах законодавства,
- опікується оформленням документів (візи, паспорти, нотаріальні документи, довідки).