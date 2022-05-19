У Гданську запрацювала українська бібліотека для біженців

У Гданську сформували бібліотеку для біженців з України. У штаб-квартирі Фонду RC зібрали сотні книг українською мовою.

Так, до польського Гданська привезли майже 300 україномовних книг, з яких назбиралася повноцінна бібліотека. Користуватися нею можна уже від зараз, а із запропонованого переліку кожен читач знайде щось для себе. Вікових обмежень немає.

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До формування бази літератури залучили різні міста України. До доброї справи долучилися Дніпро, Кременчук, Луцьк та Львів. Головними спонсорами книг стали міські бібліотеки та супермаркети. Три сотні примірників вдалося зібрати за лічені дні.

Ініціаторкою такої акції стала громадська активістка та культурна діячка Даша Балабай у співпраці з організацією Fundacja RC.

У Гданську бібліотека з українськими книжками розташована на вулиці Grunwaldzkа, 5.

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