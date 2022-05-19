Так, в польский Гданьск привезли почти 300 украиноязычных книг, из которых собралась полноценная библиотека. Пользоваться ею можно уже сейчас, а из предложенного перечня каждый читатель найдет что-то для себя. Возрастных ограничений нет.

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К формированию базы литературы привлекли разные города Украины. К хорошему делу присоединились Днепр, Кременчуг, Луцк и Львов. Главными спонсорами книг стали городские библиотеки и супермаркеты. Три сотни экземпляров удалось собрать за считанные дни.

Инициатором такой акции стала общественная активистка и культурная деятельница Даша Балабай в сотрудничестве с организацией Fundacja RC.

В Гданьске библиотека с украинскими книгами расположена на улице Grunwaldzkа, 5.