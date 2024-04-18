Мальовничі сходи, що ведуть до гавайської краси, зносять, оскільки туристи продовжують відвідувати це місце. За даними мерії, роботи триватимуть щонайменше шість місяців і коштуватимуть 2,5 мільйона доларів.

Читайте також Боротьба з туризмом: за відвідування найчарівнішої локації Італії доведеться платити

На Гаваях прибирають відому визначну пам'ятку

Сходи, збудовані військово-морським флотом США у 1940-х роках, були популярним туристичним об'єктом. Хоча вони були закриті для туристів у 1987 році, іноземці продовжували відвідувати це місце, попри те, що шлях до вершини пролягав через приватну територію.

Попри небезпечну місцевість, ютубери, тіктокери, любителі гострих відчуттів та інші туристи продовжували йти сходами. Локація складається з 3 922 сходинок, що звиваються гірською стежкою завдовжки 2800 футів у Канеохе на сході Оаху.

Сходи Хайку демонтують / Фото Вікіпедія

За видалення сходів рада одноголосно проголосувала ще у 2021 році. Але повний демонтаж розпочинається лише цього року.

Через нестримне незаконне проникнення сходи Хайку становлять значну загрозу та витрати для міста, а також впливають на якість життя мешканців поблизу,

— сказала член міської ради Гонолулу Естер Кіаїна.

Мер Гонолулу заявив, що демонтувати сходи вирішили через повагу до людей, що мешкають поряд, а також через повагу до культури спільноти Хайку.

Нагадаємо, у Варшаві облаштують оглядовий майданчик на трубі сміттєспалювального заводу на правому березі міста. Подивитися на місто можна буде з висоти 72 метри.