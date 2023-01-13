Ганяв як "шумахер": українець у Польщі за день наїздив штрафу на понад 55 000 гривень

Так, у селі Лопенник-Наджечни Люблінського воєводства, на національній дорозі № 17, поліцейські затримали водія Toyota для дорожнього контролю через перевищення швидкості. Чоловік рухався зі швидкістю 135 кілометрів за годину у місці, де обмеження швидкості становить 50 кілометрів за годину. До того ж він обганяв інших, попри заборону.

Йому виписали два штрафи:

1,5 тисячі злотих (близько 12 825 гривень) за перевищення швидкості;

2 тисячі злотих (до 17 100 гривень) – за обгін.

Але вже за 30 кілометрів українця знову зупинили поліцейські, в селі Волька Краснічинська. Автомобіль знову їхав зі швидкістю 110 кілометрів за годину, де дозволено їхати 60. Українцю-"шумахеру" знову виписали штраф, але вже на вдвічі більшу суму – 3 тисячі злотих (25 650 гривень), бо нове порушення класифікували як рецидив. Крім того, чоловік був позбавлений водійського посвідчення.

Українець у Польщі за день наїздив штрафу на понад 55 тисяч гривень / Фото Люблінська поліція

У Люблінській поліції закликали до здорового глузду та дотримання регламенту. Пам'ятайте, що перевищення швидкості є однією з основних причин ДТП!