Ганяв як "шумахер": українець у Польщі за день наїздив штрафу на понад 55 000 гривень
Джерело:Люблінська поліція
У Польщі українця позбавили водійського посвідчення, й виписали 3 штрафи на понад 55 тисяч гривень. 38-річний водій Toyota рухався по одній із трас країни зі швидкістю 135 кілометрів за годину.
Українець гнав до 135 кілометрів за годину
Він порушив заборону на обгін іншого транспортного засобу, а одразу після огляду поліції на дорозі знову перевищив швидкість. За 30-кілометровий відрізок шляху загальна сума штрафів склала 6,5 тисяч злотих.
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Так, у селі Лопенник-Наджечни Люблінського воєводства, на національній дорозі № 17, поліцейські затримали водія Toyota для дорожнього контролю через перевищення швидкості. Чоловік рухався зі швидкістю 135 кілометрів за годину у місці, де обмеження швидкості становить 50 кілометрів за годину. До того ж він обганяв інших, попри заборону.
Йому виписали два штрафи:
- 1,5 тисячі злотих (близько 12 825 гривень) за перевищення швидкості;
- 2 тисячі злотих (до 17 100 гривень) – за обгін.
Але вже за 30 кілометрів українця знову зупинили поліцейські, в селі Волька Краснічинська. Автомобіль знову їхав зі швидкістю 110 кілометрів за годину, де дозволено їхати 60. Українцю-"шумахеру" знову виписали штраф, але вже на вдвічі більшу суму – 3 тисячі злотих (25 650 гривень), бо нове порушення класифікували як рецидив. Крім того, чоловік був позбавлений водійського посвідчення.
Українець у Польщі за день наїздив штрафу на понад 55 тисяч гривень / Фото Люблінська поліція
У Люблінській поліції закликали до здорового глузду та дотримання регламенту. Пам'ятайте, що перевищення швидкості є однією з основних причин ДТП!