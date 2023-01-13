Украинец гнал до 135 километров в час

Он нарушил запрет на обгон другого транспортного средства, а после осмотра полиции на дороге снова превысил скорость. За 30-километровый отрезок пути общая сумма штрафов составила 6,5 тысячи злотых.

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Так, в селе Лопенник-Наджечни Люблинского воеводства, на национальной дороге №17, полицейские задержали водителя Toyota для дорожного контроля из-за превышения скорости. Мужчина двигался со скоростью 135 километров в час в месте, где ограничение скорости составляет 50 километров в час. К тому же он обгонял других, несмотря на запрет.

Ему выписали два штрафа:

1,5 тысячи злотых (около 12 825 гривен) за превышение скорости;

2 тысячи злотых (до 17 100 гривен) – за обгон.

Но уже в 30 километрах украинца снова остановили полицейские, в селе Волька Красничинская. Автомобиль снова ехал со скоростью 110 километров в час, где разрешено ехать 60. Украинцу-"шумахеру" снова выписали штраф, но уже вдвое большую сумму – 3 тысячи злотых (25 650 гривен), потому что новое нарушение классифицировали как рецидив. Кроме того, мужчина был лишен водительского удостоверения.