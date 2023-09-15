Взяли приклад із Венеції: мальовниче село в Австрії хоче ввести плату за в'їзд

Унікальне селище в Австрії – Гальштат – планує ввести нові правила для туристів. Тепер їм доведеться платити за можливість побачити його незабутні краєвиди.

Мешканці Гальштата вже не вперше нарікають на серйозну проблему надмірного туризму. Для того, щоб обмежити кількість відвідувачів, хочуть зробити в'їзд до селища платним. Чому Гальштат так приваблює мандрівників та як це заважає спокійно жити місцевим – далі в матеріалі.

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Надмірна популярність альпійського села

Гальштат розташувався в Альпах на березі мальовничого озера. Ця локація вважається однією з найкрасивіших в Австрії. У 1997 році Гальштат включили до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Але справжня популярність прийшла пізніше: після виходу мультфільму "‎Крижане серце" та ще однієї південнокорейської мелодрами. Пейзажі Гальштата "засвітились" у цих проєктах і туристи почали штурмувати селище.

У Гальштаті живе лише 800 жителів, але в розпал сезону його відвідують по 10 тисяч туристів на день. Річний потік мандрівників доходить до 1 мільйона. Місцеві австрійці настільки втомилися від туристів, що вони хочуть запровадити систему платного в'їзду. Поки що остаточне рішення про це не ухвалили, але влада задумалась над таким варіантом.

Місто намагається побороти овертуризм

Наприкінці серпня жителі Гальштата перекрили в'їзд до селища, протестуючи проти прибуття нових відвідувачів.

Ми дійсно доклали багато зусиль з точки зору управління туристами. Але ми дійшли до точки, коли наші можливості закінчилися. Ми можемо впоратися лише з половиною туристів, які зараз приїжджають,

– розповів мер Гальштата.

Місцеві жителі вимагали обмежити кількість мандрівників та заборонити екскурсійні автобуси після 17:00. Щоб краще донести свої вимоги до влади, вони на 15 хвилин заблокували рух транспорту головним тунелем міста.

Акція протесту проти надмірного туризму / Фото AFP

А ще раніше місцеві жителі пробували навмисно зіпсувати туристам улюблену фотозону – пейзаж над озером. Мандрівники приїздили сюди, перш за все, щоб зробити селфі або романтичне фото зі своєю половинкою на березі альпійського озера. Але не всім це вдавалося. Бо кмітливі австрійці придумали загородити фотозону з розкішним краєвидом … дерев'яним парканом.

Мешканці перекрили мальовничий альпійський пейзаж / Фото AFP

Найпопулярніші локації Європи роблять в'їзд платним

Венеція стягуватиме з туристів, які приїжджають на один день, плату за в'їзд у місто. Правило почне діяти з весни 2024 року. По 5 євро зніматимуть з усіх мандрівників віком від 14 років.

Для початку платний в'їзд запровадять в тестовому режимі: тільки в конкретні, найбільш завантажені дні у Венеції. Наприклад, під час карнавалу або свят.

Також ще одне відоме туристичне місто Сантьяго-де-Компостела в Іспанії хоче запровадити новий туристичний податок. Так намагаються впоратись із напливом туристів та паломників та отримати максимальну користь для міста.