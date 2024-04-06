Пляж, на якому помер Добі з "Гаррі Поттера", став одним з найкращих у світі

Пляж Фрешвотер Вест, розташований в Уельсі, – особливе місце для усіх шанувальників історії про "Гаррі Поттера". Сам там помер легендарний ельф Добі.

Хоча літній сезон ще не розпочався, рейтинг Golden Beach Award за 2024 рік вже оголосили. На 72 позиції опинився уельський пляж Фрешвотер Вест. Саме там відбувалися зйомки фільму "Гаррі Поттер і смертельні реліквії".

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Щороку Фрешвотер Вест відвідують тисячі шанувальників легендарної історії. Окрім того, там також відбувалися зйомки фільму "Робін Гуд" Рідлі Скотта.

Також наголошують, що Фрешвотер Вест – рай для серферів. Водночас туристів попереджують: хоча пляж славиться "найкращими в окрузі хвилями", він підійде для людей з досвідом, навчатися там не вийде.

Усі охочі можуть прогулятися Фрешвотер Вестом та помилуватися місцевими пейзажами. Древній Уельс зачаровує з першого погляду й наче телепортує у древні часи Короля Артура, чарівника Мерліна, чаклунки Моргани та славетних лицарів.



Магічний Фрешвотер Вест / Getty Images

Екологи просять не приносити шкарпетки

Оскільки Фрешвотер Вест – місце, де помер Добі, у пам'ять про ельфа поттеромани приносили туди шкарпетки. Вітер розносив їх пляжем та навіть кидав у море. З часом екологи звернулися до людей та попросили їх утриматися від цього вияву символізму, бо сотні шкарпеток руйнують пляж.