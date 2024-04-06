Хотя летний сезон еще не начался, рейтинг Golden Beach Award за 2024 год уже объявили. На 72 позиции оказался уэльский пляж Фрешвотер Уэст. Именно там проходили съемки фильма "Гарри Поттер и смертельные реликвии".

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Ежегодно Фрешвотер Уэст посещают тысячи поклонников легендарной истории. Кроме того, там также проходили съемки фильма "Робин Гуд" Ридли Скотта.

Также отмечают, что Фрешвотер Уэст – рай для серферов. В то же время туристов предупреждают: хотя пляж славится "лучшими в округе волнами", он подойдет для людей с опытом, учиться там не получится.

Все желающие могут прогуляться по Фрешвотер Уэсту и полюбоваться местными пейзажами. Древний Уэльс очаровывает с первого взгляда и как будто телепортирует в древние времена Короля Артура, волшебника Мерлина, колдуньи Морганы и славных рыцарей.



Магический Фрешвотер Уэст / Getty Images

Экологи просят не приносить носки

Поскольку Фрешвотер Уэст – место, где умер Доби, в память об эльфе поттероманы приносили туда носки. Ветер разносил их по пляжу и даже бросал в море. Со временем экологи обратились к людям и попросили их воздержаться от этого проявления символизма, потому что сотни носков разрушают пляж.