Хотя летний сезон еще не начался, рейтинг Golden Beach Award за 2024 год уже объявили. На 72 позиции оказался уэльский пляж Фрешвотер Уэст. Именно там проходили съемки фильма "Гарри Поттер и смертельные реликвии".
Обратите внимание Один из лучших в мире: какой пляж – любимый у принца Уильяма и принцессы Кэтрин
Ежегодно Фрешвотер Уэст посещают тысячи поклонников легендарной истории. Кроме того, там также проходили съемки фильма "Робин Гуд" Ридли Скотта.
Также отмечают, что Фрешвотер Уэст – рай для серферов. В то же время туристов предупреждают: хотя пляж славится "лучшими в округе волнами", он подойдет для людей с опытом, учиться там не получится.
Все желающие могут прогуляться по Фрешвотер Уэсту и полюбоваться местными пейзажами. Древний Уэльс очаровывает с первого взгляда и как будто телепортирует в древние времена Короля Артура, волшебника Мерлина, колдуньи Морганы и славных рыцарей.
Магический Фрешвотер Уэст / Getty Images
Экологи просят не приносить носки
Поскольку Фрешвотер Уэст – место, где умер Доби, в память об эльфе поттероманы приносили туда носки. Ветер разносил их по пляжу и даже бросал в море. Со временем экологи обратились к людям и попросили их воздержаться от этого проявления символизма, потому что сотни носков разрушают пляж.