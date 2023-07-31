До аеропорту без валізи: авіакомпанія вигадала унікальну послугу

Французький перевізник Air France пропонує пасажирам не везти свій багаж до аеропорту. За вас це зроблять представники авіакомпанії, які заберуть валізи просто із центру Парижа.

Багаж для рейсів Air France у Парижі тепер можна здавати безпосередньо у місті чи передмістях. Зовсім не обов'язково тягнути валізу з собою до термінала. Скористатись унікальною послугою зможуть пасажири, які мають рейс з аеропорту "‎Париж — Шарль-де-Голль".

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Доставка багажу без клопотів

Здати валізу в центрі Парижа можна в період від 30 до 4 годин до вильоту. Послуга доступна в п'яти паризьких готелях та великих виставкових центрах. Однак Air France налаштована зробити можливим такий варіант, щоб пасажири могли здавати багаж прямо вдома. Також планують поширити цю опцію й на ще один популярний французький аеропорт – "Орлі".

Забирати валізи пасажирів Air France буде стартап "‎Alltheway". Саме його співробітники будуть вантажити багаж в Парижі й доставляти до стійок реєстрації в аеропорту. Перед завантаженням на борт валізи будуть ретельно перевіряти на кожному етапі.

Цікаво, що стежити за переміщенням своїх речей пасажири зможуть у мобільному додатку авіакомпанії. Для цього потрібно лише натиснути "‎Follow my bag".

Послуга — платна, здати одну валізу коштує 25 євро, а дві – 35 євро.

Японська авіакомпанія запускає прокат одягу

– авіакомпанія, яка є однією з найбільших і найстаріших у світі. Вона використовує магістральні та регіональні літаки. Базується в аеропортах Парижа, Ліона, Ніцци. Здійснює рейси в 187 пунктів призначення.

Japan Airlines пропонує пасажирам оренду одягу, щоб клієнти перевозили менше багажу. Any Wear, Anywhere – послуга, яка дозволяє заздалегідь обрати комплект речей. Його доставлять до японського готелю або апартаментів, де зупиниться мандрівник.

Головна ідея в тому, щоб зменшити викиди палива та вуглецю і зробити подорож менш шкідливою для довкілля. Все це абсолютно реально, якщо літак перевозитиме менше багажу.

Можна підібрати і замовити до дев'яти позицій одягу на період до двох тижнів. Набір включає поєднання верху, низу та верхнього одягу. Підбірку можна підлаштувати за стилем, сезоном та розміром. Ціна на оренду капсули одягу стартує з 28 доларів (за п'ять речей).