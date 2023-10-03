Офіційний тур за мотивами "Емілі в Парижі"
До слова, ці тури не матимуть популярних пам'яток з чергами – тільки luxury відпочинок з такими ж івентами. Деталі про цю пропозицію – розповідаємо далі!
Читайте також Італійський вікенд: які міста можуть замінити переповнену туристами Венецію
Ми дуже раді нашому партнерству з Dharma, щоб створити сміливий і унікальний досвід подорожі, який занурить гостей у незабутні моменти "Емілі в Парижі". Такі серіали спонукають наприкінці кожного епізоду натиснути кнопку "Забронювати цю поїздку" — тепер ця можливість є,
— сказала Марі Маркс, старший віцепрезидент із тематичних заходів Paramount.
Тур включає проживання в готелі, пробіжки вранці (за бажанням), сніданки, обіди та вечері в ресторанах, уроки французької та спеціальні івенти.
Гості зможуть відвідати приватні ательє, потрапити на майстер-клас Сільвії з мистецтва спокуси та сеансу приготування коктейлів на одному з найзнаковіших дахів Парижа. Загалом, майже як за сценарієм "Емілі в Парижі".
Для шанувальників "Емілі в Парижі" доступний тур за мотивами серіалу / Скриншот з відео
За словами Чарафа Ель Мансурі, генерального директора Dharma, ці тури розробили, щоб гості залишали Париж із чимось значно вагомішим, ніж просто сувенірний берет і кілька фотографій.
Перший тур відбудеться у квітні 2024-го. Забронювати їх можна вже. Ціни за квитки стартують від 2 700 доларів.